Un successo il Natale a Triuggio

Il Natale a Triuggio è stato un successo. Per animare il territorio nel periodo natalizio appena trascorso l’Amministrazione comunale di Triuggio ha allestito un’area feste nel parcheggio in via 11 Settembre 2001 rimasta in funzione per un intero mese.

Natale a Triuggio

Al centro è stata collocata una pista di pattinaggio, con accesso gratuito per bambini e ragazzi under 18 residenti nel Comune e per gli alunni delle scuole triuggesi, inaugurata il 7 dicembre e attiva tutti i giorni fino all’8 gennaio, compresi Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. Questa opportunità di ricreazione e socializzazione per i triuggesi ha fatto parte delle iniziative del progetto “Non solo E-state”, predisposto dal Comune insieme a una rete di partner territoriali, risultato vincitore del bando “E-state e + Insieme” indetto e finanziato da Regione Lombardia.

La pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio ha fatto da fulcro alle iniziative organizzate durante le festività natalizie: l’8 dicembre è arrivato un emissario di Babbo Natale a bordo di una slitta che, insieme ai suoi assistenti elfi, ha ritirato le letterine preparate dai bambini, il 18 dicembre è invece andato in scena il tradizionale scambio degli auguri tra le associazioni e i cittadini, con stand sotto il tendone riscaldato allestito dal Comune e intrattenimenti per tutta la giornata. La collaborazione tra Amministrazione Comunale, Gruppo Let's Go e Coop il Ponte ha consentito di coinvolgere un buon gruppo di studenti universitari di Triuggio ai quali è stato riconosciuto un contributo economico per l'impegno puntuale e preciso nell'organizzazione e gestione della pista di pattinaggio. In un mese sono stati registrati 1.594 accessi alla pista, per una media di una cinquantina di ingressi giornalieri di bambini e ragazzi, con picchi nella giornata dell’Immacolata (246) e alla festa delle associazioni (211).

L’assessore Casiraghi: “Scommessa vinta”

“La pista di pattinaggio è stata una scommessa vinta - sottolinea il vicesindaco Michele Casiraghi - Non avevamo dubbi sul valore della proposta, diversa, innovativa, in grado di destare curiosità tra bambini, adolescenti e giovani. Siamo particolarmente soddisfatti per essere riusciti a mettere in campo collaborazioni che consentissero a tutti gli attori in gioco il raggiungimento dei propri obiettivi, ne cito tre: coinvolgere nel progetto studenti universitari, risorse importantissime che cercheremo di valorizzare in percorsi di collaborazione anche in altri ambiti; la sinergia e la completa collaborazione da parte degli uffici comunali che sono stati interpreti fondamentali delle aspettative e degli obiettivi che l'Amministrazione comunale si era posta, lavorando per la buona riuscita di tutti gli eventi collaterali organizzati dal 7 dicembre al 6 gennaio; la collaborazione con il Gruppo Let's Go che con l'organizzazione del punto ristoro presso l'area eventi ha dato ulteriore motivo ai cittadini d'incontrarsi e soprattutto soffermarsi per condividere in modo conviviale e sereno quei momenti propri delle festività natalizie. Per concludere, rivolgo un ringraziamento particolare ai proprietari dell’area concessa gratuitamente al Comune e a tutti coloro che hanno contribuito ad animare il periodo natalizio a Triuggio”.

“Non solo E-state”: continuano corsi e laboratori fino a fine marzo

Passate le feste, continuano i corsi, i laboratori, le attività sportive organizzati da Comune e associazioni, finanziati dalla Regione, a frequenza gratuita per bambini e ragazzi under 18 residenti a Triuggio e per gli alunni delle scuole triuggesi. Il programma completo delle iniziative e i moduli di iscrizione si trovano sul sito www.comune.triuggio.mb.it.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 17 gennaio 2023.