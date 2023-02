Tre incontri, 90 presenze di media, con punte fino a 120. In platea, tecnici, dirigenti e i giovani atleti di 3 licei sportivi del territorio.

Un successo il percorso formativo dedicato giovani dei licei sportivi brianzoli

E' stato un successo il percorso formativo, giunto alla seconda edizione, promosso dalla Delegazione CONI Monza Brianza e intitolato "Tanti atleti, Una sola Squadra".

Il corso si è tenuto in due modalità: in presenza nell'Auditorium "E. Ghezzi" della Provincia e online. Vi hanno preso parte specialisti ma anche tre campioni che si sono messi in gioco con le loro testimonianze: si tratta di Vladimir Aceti (atletica), Elena Pantaleo (kickboxing) e Lorenzo Lovato (basket).

Il filo conduttore: dalla testa al cuore

Un tris di incontri che ha seguito un preciso filo conduttore: “Lo sport parte dalla Testa, attraversa il Cuore e termina nel Corpo”. Il viaggio, quindi, sempre con l'abbinata di un esperto e un campione, è cominciato con “Se vuoi arrivare in

Testa...allenala! - Gli aspetti mentali e la gestione delle emozioni” (con il mental coach Maurizio Malavasi); per poi passare a “Per vincere, mettici il Cuore - tra salute, grinta e resilienza, la ricetta per non mollare e sconfiggere il dropout” (con

Caterina Simoncelli, psicologa dello sport e del benessere) e arrivare al traguardo con “Dai Corpo alle tue prestazioni – Nutrizione, cura del fisico e prevenzione infortuni” (con Roaul Aiello, medico dello sport, e Fabio Pelucchi, nutrizionista).

Gli studenti che hanno partecipato

Sempre nutrita, attenta e partecipe la presenza degli studenti dei tre licei sportivi del territorio: il Collegio Villoresi di Monza, il Leonardo da Vinci di Carate Brianza e il Mapelli di Monza.

“Siamo felici di aver visto la sala sempre piena degli studenti, che sono giovani atleti ma anche, speriamo, futuri allenatori, dirigenti e operatori nel mondo dello sport – dichiara la delegata Martina Cambiaghi -. Oltre a loro, ci hanno seguito gli esponenti di diverse società sportive della Brianza e, online, anche da fuori. Crediamo di aver dato loro delle informazioni, degli spunti, dei consigli e anche delle storie esemplari dalle quali trarre insegnamento e attraverso cui continuare a coltivare la propria passione per lo sport, magari trasformandola in professione. In questa edizione abbiamo aumentato di molto i numeri rispetto alla precedente, che era dedicata a sostenere la crescita dei Club, e siamo sicuri che il prossimo anno cresceranno ancora. Ringrazio tutta la Delegazione, la Provincia di Monza Brianza per il patrocinio, la Scuola Regionale dello Sport, i licei sportivi, i relatori, i campioni e tutti coloro che hanno partecipato e ci hanno supportato”.

Il sondaggio

Durante il percorso è stata svolta anche una indagine sulle tematiche in calendario alla quale hanno aderito 40 studenti: il 74,4% di loro, ad esempio, ha risposto che per ottenere una ottima performance è fondamentale allenare principalmente la testa, rispetto al corpo (15,4%) e al cuore (10,3%). E' stato fatto poi un questionario di customer satisfaction per misurare la soddisfazione degli utenti del percorso e organizzarne uno ancora più “vincente” per la prossima stagione sportiva.

Alcuni scatti degli incontri