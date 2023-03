Un successo il torneo di scopa d'assi del Gruppo Alpini di Desio

Premiati i vincitori del tradizionale torneo di scopa d’assi organizzato dal Gruppo Alpini di Desio: ad aggiudicarsi la vittoria di quest'edizione sono stati Adriano Gobbi e Pierangelo Pizzi.

Una cena per premiare i vincitori del torneo di scopa d'assi

Sabato sera, nella sede di via Galeno 45, la sezione desiana degli Alpini ha organizzato una cena per premiare i vincitori del torneo di scopa d'assi che si è svolto nel 2020 e di cui non erano state effettuate le premiazioni per via della chiusura obbligata delle sedi delle associazioni a causa della pandemia. A conquistare il primo posto, per l’edizione del 2023, sono stati Adriano Gobbi e Pierangelo Pizzi, premiati con una medaglia e un cesto di prodotti alimentari. Presenti alla cena anche una delegazione del Gruppo Micologico desiano e del Gad (Gruppo artistico desiano).

Le parole di Maurizio Camnasio

"La serata e il torneo sono andati molto bene, c’è stata una grandissima affluenza infatti i partecipanti quest’anno son stati ben 48 – ha spiegato il vicepresidente del gruppo Alpini di Desio Maurizio Camnasio – Ci auguriamo che anche l’anno prossimo il torneo sia così partecipato e che abbia lo stesso successo di quello di quest’anno".

