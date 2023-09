Un successo la 4° risottata organizzata dall’Avis di Varedo. Circa 650 le porzioni distribuite e tanto divertimento ieri sera, venerdì, in piazza alla Valera

La risottata per la prima volta alla Valera

Circa 650 porzioni di risotto distribuite e tanto divertimento: la 4° edizione di “Il riso fa buon sangue”, organizzata dall’Avis di Varedo è stata un successo. L’iniziativa, organizzata nella serata ieri, venerdì 15 settembre, si è svolta in piazza Nazioni Unite, per la prima volta alla Valera.

“Abbiamo deciso di portare la risottata anche alla Valera perchè ci siamo resi conto che le nuove unità abitative della città stanno sorgendo proprio qui. Alla Valera inoltre ci sono molti donatori e con questo evento abbiamo cercato di consolidare la nostra presenza sul territorio anche in questa parte della città”, ha spiegato Felice Marzorati, membro dell’Avis di Varedo.

A distribuire l’ottimo risotto preparato dallo chef Adriano Moleri sono stati circa 30 volontari dell’Avis che si sono messi a disposizione della cittadinanza.

Una serata dedicata al buon cibo ma anche all’informazione

Non solo un ottimo risotto da gustare in compagnia e all’aria aperta ma anche informazione e formazione. Sul palco di piazza Nazioni Unite sono infatti intervenute anche Monica Favaro, infermiera professionale che da 18 anni lavora all’unità raccolta sangue dell’ospedale di Desio, che ha rassicurato i presenti, e i potenziali donatori, riguardo alla paura dell’ago, uno dei principali timori che le persone che vogliono cominciare a donare il sangue fanno presente al momento della donazione. A parlare è stata poi la dotteressa Deab Salua che ha sottolineato l’importanza delle donazioni, indispensabili in ambito ospedaliero. Presente inoltre il primo cittadino Filippo Vergani che ha affermato: