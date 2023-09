Un successo la Festa dello sport di Meda

Si è tenuta sabato pomeriggio la Festa dello sport a Meda. Presenti diverse società sportive medesi.

La Festa si è svolta come da programma

La pioggia non è riuscita a spegnere l’entusiasmo e l’energia che sabato pomeriggio hanno animato il «Villaggio del movimento», allestito nel Parco Beretta Molla, al Polo. Un vero e proprio successo la Festa dello sport, con gli stand delle associazioni in bella mostra e tantissimi bambini e ragazzi che si sono cimentati nelle varie discipline sportive.

«Neanche la pioggia ha potuto fermare il grande successo della Festa dello sport 2023 - ha commentato soddisfatto il sindaco Luca Santambrogio - Le numerose associazioni medesi hanno mostrato le loro attività alle centinaia di bambini e ragazzi giunti per l’appuntamento tutto sportivo».

Tanti gli sport provati dai bambini

Nonostante il maltempo, infatti, le associazioni sportive presenti si sono riparate sotto i gazebo e hanno comunque portato avanti le attività che si erano prefissate. Bambini e ragazzi hanno quindi alternato calcio, basket, pallavolo, danza, visitando le varie aree del «Villaggio». Il Cai Meda ha persino messo a disposizione una parete di arrampicata, che ha avuto grande successo malgrado la pioggia.

Numerose le premiazioni

Intorno alle 16.30 si è tenuto l’atteso momento delle premiazioni di coloro che si sono particolarmente distinti per i brillanti risultati raggiunti ma anche per aver dato un contributo importante all’associazione sportiva di cui fanno parte. Il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore allo Sport Stefania Tagliabue hanno premiato per meriti sportivi, consegnando una targa agli atleti e allenatori meritevoli.