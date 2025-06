Un successo la giornata sul lago con "Diversamente uguali"

Un altro successo per l’iniziativa di «Diversamente uguali» promosso dall'Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico Odv, di cui è presidente Claudio Longoni di Sovico.

Diversamente uguali

L'evento si è svolto nella mattinata di giovedì al lido di Bellano e ha coinvolto cento ragazzi con disabilità che hanno fatto esercitazioni insieme ai cani da salvataggio. "Questa è stata la terza edizione e anche la più impegnativa a livello di partecipazione dei ragazzi, un centinaio di disabili adulti insieme ad altri quaranta ragazzi normodotati provenienti dai centri estivi" ha raccontato Claudio Longoni, presidente del sodalizio. I centri che hanno aderito alla bella iniziativa sono i seguenti: il Cdd di Usmate, la «Casa famiglia cooperativa Eureka» di Albiate, il Cdd di Lecco «Casa di Stefano», il Cdd di Vimercate, il Cdd di Merate, il Cdd di Gorgonzola, il Cdd di Capiago-Intimiano e infine, non poteva mancare anche il Cdd di Bellano.

Un centinaio i ragazzi coinvolti

"I ragazzi si sono divertiti tanto – ha continuato Longoni – Li conosco personalmente perché svolgiamo la pet therapy insieme e si è instaurato un rapporto di amicizia. Durante tutto l’anno si ricordano sempre di questo evento e mi chiedono quando è il momento di rifarlo. Una bella cooperazione congiunta anche con altre realtà del territorio che sono stati fondamentali per la bella riuscita dell’iniziativa. Alla fine, noi dell’associazione abbiamo offerto ai ragazzi la pizza con una bibita. Erano entusiasti e contenti dell’esperienza. E, come ciliegina sulla torta, abbiamo ricevuto tante offerte da amici e conoscenti per l’associazione e questo non me l’aspettavo. Sono molto grato".

I ringraziamenti

Presenti all’evento diversi operatori tra cui la Protezione civile di Bellano che hanno dato una mano con l’organizzazione e la logistica, gli amici dell’A.v.s «Oslj» di Milano che hanno portato i cani da soccorso, l’associazione de «I Laghèe» con il presidente Giovanni Nogara, la Guardia ausiliaria di Dongo e per la prima volta anche la guardia costiera ufficiale di Genova, il Circolo Vela di Bellano e i bagnini dell’associazione «Amici di Claudio» di Piona e Colico. «Un ringraziamento all’Amministrazione per averci concesso la location del Palasole gratuitamente e averci accolto per svolgere la manifestazione – chiosa il presidente - Ringrazio anche il negozio Gori Articoli pubblicitari per averci regalato i cappellini con la scritta “Diversamente uguali 2025”. Nonostante i tre duri mesi di lavoro per l’organizzazione, ciò che più conta è vedere il sorriso sul volto dei ragazzi. Questo fa capire che ne è valsa la pena».

