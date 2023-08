Un successo la grigliata di Ferragosto della Pro loco

E' stata un vero successo la grigliata di Ferragosto organizzata dalla Pro Loco di Carate Brianza.

In 82 hanno partecipato all'iniziativa promossa ieri (martedì 15 agosto 2023) dalla Pro Loco in Villa Cusani a Carate Brianza. Tra i presenti anche il vicesindaco, Cristina Camesasca, l'assessore Rossella Pozzi e il consigliere comunale Maurizio Contato. A dirigere i lavori la presidente della Pro Loco, Graziella Viganò, soddisfatta della riuscita dell'iniziativa:

"E' stata una bellissima giornata - ha commentato la presidente della Pro Loco - Ci dispiace per chi non è riuscito a partecipare ma purtroppo la disponibilità degli spazi non ci ha permesso di aggiungere ulteriori persone. Abbiamo avuto tante famiglie ma anche persone sole che, grazie a questa iniziativa, hanno potuto trascorrere qualche ora in compagnia".

Nel pomeriggio intrattenimento con canti e balli accompagnati dalla fisarmonica e dai volontari della Pro Loco: tra questi anche il papà del sindaco Luca Veggian, Ivano.

"E' stato impegnativo organizzare la giornata, per questo devo ringraziare tutti i volontari della Pro Loco per la loro disponibilità, si fanno in mille per ogni iniziativa. Sono sempre sul pezzo e sono felicissima di avere una squadra così - aggiunge la presidente - Sicuramente ci riproveremo il prossimo anno. Nel frattempo, tra i prossimi appuntamenti, sabato 2 settembre abbiamo la finale del concorso canoro Carate In Canto con la premiazione del vincitore tra 12 concorrenti, scelti dopo le due selezioni di maggio e luglio. Un'iniziativa che fortunatamente quest'anno siamo riusciti a riproporre dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Domenica 3 settembre, invece, chiudiamo le iniziative della rassegna Estate a Carate con un pomeriggio dedicato a intrattenimenti per i bambini (truccabimbi, spettacolo di bolle di sapone, eccetera)".