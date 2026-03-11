Un successo l’evento benefico Zampa spritz

Organizzato dall'associazione le Streghe degli Animali che ha raccolto ben 225 chili tra cibo secco e umido, per cani, gatti, conigli, pennuti, eccetera

Ha avuto un enorme successo l’evento benefico Zampa spritz che si è svolto a Seregno, organizzato dall’associazione Le Streghe degli Animali con sede a Biassono. Un sodalizio che raccoglie cibo per animali (cani, gatti, ratti, conigli, uccellini…) cucce, trasportini, gabbie, cappottini, guinzagli, lettiere, giochi, farmaci veterinari, eccetera, da donare ad associazioni in tutta Italia.

Zampa spritz

Presso lo Shaker Club Cafè di Seregno si sono infatti ritrovate ben più di 60 persone, tutte accomunate dall’amore per gli animali e dalla voglia di aiutare questo gruppo di volontarie che si occupa di supportare e sostenere le associazioni di tutta Italia attraverso la raccolta pappe e materiali, ausili, oggetti per i pet, attraverso spedizioni e consegne dirette. Anche diverse persone sensibili alla causa si sono recate allo Shaker, che si presta da punto di raccolta tutto l’anno, solo per consegnare il loro contributo in pappe. Numerosissime le donazioni di cibo per tutti gli animali, ben 225 chili tra cibo secco e umido, per cani, gatti, conigli, pennuti… e tantissimi ausili che verranno riutilizzati della diverse realtà bisognose.

Le autorità presenti

Ospite d’onore Dario Viganò, presidente di Ambulanza Veterinaria ETS, che ha illustrato ai partecipanti il servizio realizzato dalla sua struttura di soccorso per ogni tipo di animale sia domestico o sia selvatico. Presenti anche a portare il loro saluto istituzionale all’iniziativa il consigliere regionale, Figini Fabrizio, e il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, “perché quando si tratta di aiutare gli ultimi non c’è né bandiera né partito – sottolineano i volontari – Diverse anche le associazioni e le personalità direttamente coinvolte nell’aiuto agli animali, a dimostrazione di un buon lavoro di rete che si sta costruendo sul territorio, la doggy McClaren che si occupa di ausili ortopedici per animali, la Zampinoteca con un asilo per cani, le guardie zoofile Kronos nucleo di Monza, l’educatrice cinofila di apropositodicani, i volontari di Comoscodinzola che segue le adozioni dei pet nel comasco e brianza.

“Siamo davvero orgogliose del successo di questa iniziativa – dichiara una delle Streghe – Molto grate sia a Salvatore e al suo staff per il supporto attivo nell’offrire gli spazi e tutto il necessario, sia per l’enorme partecipazione della cittadinanza che ha dimostrato davvero sensibilità e attenzione verso chi non ha voce”.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 17 marzo 2026.