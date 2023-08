Un tecnico di Pedemontana in Municipio per rispondere ai dubbi del cittadino

Un tecnico di Pedemontana in Municipio a Bellusco per rispondere ai dubbi del cittadino. Due gli appuntamenti previsti per avere delucidazioni sul progetto e sugli espropri all'orizzonte: mercoledì 30 agosto e giovedì 7 settembre.

"Importante fornire delucidazioni"

Due "finestre" per poter incontrare un tecnico di Autostrada Pedemontana Lombarda per avere informazioni sull’infrastruttura che andrà a modificare anche il tessuto urbano e naturalistico del Vimercatese. Sono quelle previste dal Comune di Bellusco, che ha deciso di sfruttare l’opportunità messa a disposizione da Apl in vista degli espropri che verranno realizzati nei prossimi mesi per permettere la costruzione dell’opera.

"Dietro nostra richiesta Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A (APL) ha dato disponibilità a mettere a disposizione un tecnico dell'Ufficio Espropri ed Interferenze affinché possa fornire delucidazioni ai destinatari dei provvedimenti di esproprio e occupazione temporanea - si legge in una nota diramata dall’Amministrazione comunale di Bellusco - Il tecnico sarà presente in Municipio mercoledì 30 agosto dalle 9 alle 12 e giovedì 7 settembre dalle 15 alle 18. Come già segnalato l'Ufficio Tecnico del Comune è comunque a disposizione a fornire prime indicazioni contattando il numero telefonico 039.62083216".

"I cittadini devono essere consapevoli"

Un’opportunità importante, che arriva dopo la comunicazione di Apl relativa all'avvio del procedimento finalizzato alla formazione dell’intesa Stato-Regione, nonché al rilascio sostitutivo di ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque previsti e denominati, conseguenti all’approvazione del Progetto Definitivo della stessa Variante ed opere ad essa connesse. Quest’ultimo, comprensivo delle opere connesse, è depositato presso la sede legale di APL, dove potrà essere visionato dagli interessati, nei giorni lavorativi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

"E’ fondamentale che i cittadini siano il più possibile informati su quanto sta accadendo e su ciò che riguarderà i loro terreni - spiega il sindaco di Bellusco Mauro Colombo - Crediamo che sia altrettante importante che tocchi a chi ha voluto la realizzazione di quest’opera metterci la faccia e spiegare ai cittadini cosa li aspetta".

Bellusco, lo ricordiamo, è tra i Comuni del Vimercatese che si sta maggiormente battendo perché il tracciato dell’infrastruttura venga quantomeno modificato, se non addirittura cancellato.