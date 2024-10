Un torneo di calcio tra sport e solidarietà: protagonisti gli «Amici della Brianza» che hanno organizzato il trofeo «Brianza & Piemonte Friends».

In campo tra sport e solidarietà

Un evento all’insegna dell’accoglienza, aggregazione e solidarietà, che si è svolto a Casatenovo. Un’iniziativa fortemente voluta dagli «Amici della Brianza», l’ormai celebre squadra amatoriale composta da calciatori residenti a Biassono, Casatenovo e Vedano al Lambro, e dal suo presidente Fabio Di Pasquali, che ha voluto creare un forte legame con la solidarietà. Prima dell’incontro con la squadra «Amatori Calcio Acqui Terme», è stato consegnato il dono che le due squadre hanno voluto fare all’associazione «Capirsi Down» di Monza: un telo per proiettore motorizzato, che i ragazzi potranno utilizzare presso la nuova sede di Monza in occasione delle loro iniziative.

«Ringraziamo di cuore le due squadre che hanno organizzato il loro evento pensando a noi - ha sottolineato la presidente Cristina Milanesi dell’associazione Capirsi Down, fondata nel 1997 da un gruppo di genitori con l’obiettivo di supportare e promuovere la crescita, l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con sindrome di Down - Il dono del telo per proiettore è stato più che mai gradito da me e da tutta l’associazione e ci sarà molto utile durante le nostre prossime iniziative».

L'asta benefica con la maglia autografata da Lautaro

Sempre prima del calcio d’inizio, Danny Roncon di Casatenovo ha ritirato personalmente la maglia originale autografata da Lautaro Martínez, celebre attaccante dell’Inter. Il 13enne si è infatti aggiudicato l’asta messa in palio dagli «Amici della Brianza» e la somma ricevuta è stata anch’essa devoluta all’associazione «Capirsi Down». Danny, molto emozionato ha commentato: «E’ stata per me una grande soddisfazione aver vinto quest’asta a scopo benefico e ringrazio mio papà, mia mamma e i miei fratelli che mi hanno supportato nella mia volontà di voler partecipare all’asta». Dopo il piacevole preambolo, il direttore di gara, Edoardo Pulici, ha dato il fischio d’inizio al trofeo, 10 a 4 per i Brianzoli è stato il risultato finale.

Presentazione delle 2 squadre

Amatori Calcio Acqui Terme – Acquesi: Dalla terra Piemontese famosa per le sue acque termali, che si identifica nella zona della valle del fiume Bormida e Alto Monferrato, gli Amatori Calcio Acqui Terme, capitanati dallo storico Ernesto Fossati. Amici della Brianza – Football Amatori. La squadra Brianzola amatoriale che ormai non ha più bisogno di presentazioni; dai verdi colli Briantei dove gli appassionati calciofili giocano le loro partitelle da oltre 20 anni, con una incondizionata passione per i terzi tempi post gara. Capitanata da Ergis Topanxha.

Cronaca della partita

Grazie alla spinta degli supporters sugli spalti, sospinti dal capo ultras Giorgio Caremi di Biassono i brianzoli partono forte e da subito fanno la voce grossa sul delizioso terreno di gioco dello stadio Casatese; Stefano Fumagalli è in serata di grazia ed è in modalità “non ne sbaglio neanche una”; coadiuvato in attacco nella serata perfetta degli ADB’s, da un mitologico Giuseppe Meliota (e questa sera se ne comprende l’appellativo di “Bepi Antunes Coimbra” … per gli amici), risuonano come sentenze inderogabili, grazie rispettivamente ai loro 4 e 3 goals messi a segno nella porta acquese. Ma è risaputo che un buon attacco non basta senza una solida difesa, qui Luca Fossati, Matteo Motta e Giulio Giacometti, marmorei difensori centrali e Saracinesca Lorenzo Tarabocchia (nella loro serata di grazia), completano l’opera perfetta dei ragazzi Brianzoli; la sinfonia calcistica degli ADB’s viene sugellata dalle reti del capitano Ergis Topanxha, Mario Patti

(che festeggia nel migliore dei modi il suo addio al calcio amatoriale) ed Emiliano Frassi (il talento Casatese con le pantofole di velluto; supportato nel triunvirato di centrocampo da Silvio Cristofalo e Luigi Cavarretta e da un ottimo Francesco Fragomeni fluidificante di fascia). I ragazzi Acquesi che con le reti di Elvis Spaho (x2), Fortunato Palumbo Matia Rubba, non demordono mai durante l’intero incontro, dando forte dimostrazione di impegno e tenacità, ma gli Amici della Brianza sono in serata di grazia e non ce n’è davvero per nessuno: 10 a 4 per i Brianzoli è il risultato finale.

Dichiarazioni post gara

Ernesto Fossati (Capitano e Presidente Acquesi): "Una emozione fortissima ogni volta poter partecipare a questi eventi e poter essere testimoni attivi di queste serate all’insegna dell’amicizia e della solidarietà".

Ergis Topanxha (Capitano ADB’s): "Essere il capitano della nostra compagine calcistica amatoriale è sempre un onore; sono felice per aver

avuto la possibilità in questa occasione di fare un bel gesto per i ragazzi dell’associazione di Monza, insieme agli amici Acquesi".

Mario Patti (ADB’s): "Addio al calcio amatoriale pieno di emozioni e soddisfazioni; ringrazio tutti e soprattutto mio figlio Lois per l’affetto ricevuto in questa piacevole serata".

Aurelio Galbiati (Allenatore ADB’s): "I ragazzi crescono partita dopo partita e la loro capacità di aver saputo mantenere la squadra compatta in ogni momento del match, è stata la chiave per la bella vittoria che ci siamo meritati".

Umberto Floriani (DS degli ADB’s): "Orgoglioso di poter essere sempre al fianco dei ragazzi durante le nostre esperienze e questa volta aver legato il nostro evento alla solidarietà mi ha riempito il cuore di gioia.

Fabio Di Pasquali (Presidente ADB’s): "Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto; ed è sempre questo lo spirito che a noi piace mettere sul campo in ogni nostra nuova iniziativa; nel nostro piccolo aver potuto fare qualcosa di bello per i ragazzi di Capirsi Down, è stata una emozione unica, così come sono stati unici gli abbracci e i baci ricevuti dai ragazzi al momento della consegna dei doni.

Cristina Milanesi (Presidente associazione Capirsi Down): "Ringraziamo di cuore le 2 squadre che hanno organizzato il loro evento pensando a noi; il dono del telo per proiettore è stato più che mai gradito da me e da tutta l’associazione e ci sarà molto utile durante le nostre prossime iniziative presso la nostra nuova sede di Monza".

Gianni Sassella (USD Casatese-Merate): "Un piacere aver dato la possibilità di svolgere il trofeo c/o il nostro stadio e soprattutto aver contribuito in questo modo a supportare questo bel evento benefico".

Terzo tempo “Brianza & Piemonte Friends”

"Dj Andrea, ormai vero e proprio dj ufficiale degli ADB’s, ha allietato la serata con un intrattenimento musicale preparato ad-hoc ed appositamente per i Brianzoli e gli amici Acquesi - spiega il presidente Fabio Di Pasquali - Paolo da perfetto padrone di casa del locale Cantera di Biassono, ha fatto in modo di non lasciare nulla al caso e menù e serata molto piacevole, ne sono stati la naturale conseguenza. Durante la cena si sono svolte le premiazioni del trofeo ed Ernesto Fossati (Acquesi), Aurelio Galbiati, Mario Patti e Umberto Floriani (ADB’s) ed Edoardo Pulici (Direttore di gara), hanno ritirato i meritati riconoscimenti. Il successo è fare quello che amiamo e divertirci, non porsi limiti di fronte a nulla. Più sogni, più andrai lontano… Al prossimo evento e forza ADB’s!".

Il servizio sarà pubblicato anche sui Giornali di Carate, Monza e Merate in edicola da martedì 29 ottobre 2024.