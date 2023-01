Un urlo color arcobaleno per dire "no" alla guerra: grande successo per la "Marcia della Pace"

In cammino per lanciare un messaggio di speranza e seminare quella pace che tutti si augurano possa tornare presto a governare il mondo.

La tredicesima edizione della «Marcia della Pace», tornata domenica in presenza dopo due anni di stop forzato, ha riempito di colori arcobaleno le vie di Villanova, a Bernareggio, confermandosi un grande successo di partecipazione.

Grande partecipazione alla "Marcia della Pace"

Folle di partecipanti hanno aderito alla bellissima iniziativa portando con sé bandiere, striscioni, disegni e tutto ciò che potesse richiamare i valori della camminata. Un evento simbolico organizzato dall’associazione interculturale "Mondo a Colori" di Bernareggio al quale hanno aderito molti Comuni del circondario, tra cui Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Carnate, Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate insieme a moltissimi sodalizi del territorio. I due cortei, partiti da Carnate e da Aicurzio, si sono poi ritrovati in oratorio a Villanova, accompagnati lungo le strade dalle note del corpo musicale Pier Luigi da Palestrina.

"No alla guerra"

Una giornata completamente dedicata alla sensibilizzazione di un mondo pacifico, unito e solidale per i diritti umani, in particolare in questo periodo storico segnato dalle forti tensioni internazionali e da una guerra alle porte dell’Europa che ci tocca davvero nel profondo.

"Vogliamo dire basta alla guerra – ha affermato la presidente dell’associazione di riferimento – Siamo qui oggi per far sentire il nostro urlo di pace. Vivere in un mondo segnato dalla cattiveria e dalla violenza è inaccettabile. Molti dicono che la guerra, non essendo qua, non dovrebbe interessarci. Ma questa terra è abitata da tutti e senza solidarietà si casca nella solitudine, senza speranza, gioia e affetto".

