Un vero successo la "Notte sotto le stelle"

A Roncello grande successo per il tradizionale evento "Notte sotto le stelle", organizzato dalla Protezione civile per i bambini di quinta elementare.

Il weekend scorso, tra il 10 e l'11 giugno, i bambini di quinta elementare hanno avuto la possibilità di provare un'esperienza più unica che rara grazie al gruppo Protezione civile. Tantissime le attività organizzate per permettere loro di mettersi nei panni di una Tuta gialla e vivere direttamente sul campo la vita da soccorritore.

Tra le attività proposte, quella che sicuramente ha fatto più emozionare i giovanissimi è stata la possibilità di dormire nelle tende offerte dai volontari. E ancora, i piccoli hanno potuto provare la sensazione di utilizzare le pompe dell'acqua, di andare a spasso con i cani dell'unità cinofila e di ricercare un disperso. Come aveva spiegato anche il coordinatore Marcello Mauri in occasione dell'incontro con i genitori, tenutosi una settimana prima dell'evento:

"Sono molto soddisfatto di quello che siamo riusciti a mettere in piedi. Questo è solo uno dei tanti progetti che abbiamo sul tavolo. La “Notte sotto le stelle” la vogliamo vedere come un vero e proprio punto di partenza e non di arrivo".

Per un'iniziativa che ormai viene organizzata da una decina di anni, quest'anno sono stati raggiunti dei risultati davvero ammirevoli, che hanno lasciato il sindaco Cristian Pulici orgoglioso del lavoro della Protezione civile e le Tute gialle orgogliose del lavoro dell'Amministrazione. Infatti, entrambi hanno collaborato all'unisono per la buona riuscita del progetto.

"Numeri mai raggiunti e tantissima partecipazione - ha affermato il primo cittadino - Ma non mi stupisce. Il lavoro della Protezione civile è sotto gli occhi di tutti, costantemente con impegno e passione. Posso solo dire a questi ragazzi che da 4 anni non mollano mai e sono sempre presenti come punto di riferimento per la comunità. Grazie ai genitori, ai bambini e ai nostri magnifici volontari, la Polizia di stato, la questura di Monza e Brianza, i vigili del fuoco e il gruppo Alpini".