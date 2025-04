Un vimercatese tra le 100 giovani promesse del mondo imprenditoriale per il 2025. Simone Secchi (nella foto di copertina) ha conquistato un posto nella prestigiosa classifica «Forbes Italia Under 30», che ogni anno premia i 100 professionisti sotto i trent’anni che, in modi diversi, stanno contribuendo a cambiare il volto del nostro Paese.

Un vimercatese tra i migliori professionisti «under 30»

L’imprenditore si è classificato nella categoria «Retail & E-commerce» grazie al successo riscosso da «Planter», l’applicazione di alimentazione vegetale lanciata nel 2023 insieme a Carlotta Perego e Silvia Goggi, che oggi vanta ben 35 mila utenti attivi al giorno.

Simone Secchi, classe 1995, è nato e cresciuto a Vimercate, dove ha frequentato il liceo scientifico «Einstein». Dopo il conseguimento della laurea in Psicologia del Lavoro all'Università degli Studi Milano-Bicocca, ha intrapreso un percorso di carriera nel mondo delle risorse umane e della consulenza, lavorando per grandi realtà internazionali. Nel 2020, insieme a Carlotta Perego e Silvia Goggi – rispettivamente guru della cucina vegetale in Italia e medico nutrizionista, entrambe molto note al pubblico social – ha iniziato a sviluppare un progetto inedito, «Planter», con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile partendo dalle abitudini alimentari.

L'applicazione

L’applicazione offre menu personalizzati, migliaia di ricette vegetali, liste della spesa ottimizzate e supporto professionale in chat. Dal 2021 è il Business Manager di «Cucina Botanica», la società fondata nel 2018 da Carlotta Perego, a cui è legato sentimentalmente.

«Credevo molto nel progetto e confesso che ci speravo - ci racconta il CEO - Essere stato selezionato nella classifica di Forbes ripaga di tutti gli sforzi fatti per arrivare fin qui. Penso che, a livello personale, questo riconoscimento mi aiuterà a credere più in me stesso, nelle mie capacità; professionalmente, invece, sarà un ottimo trampolino di lancio per il progetto. Da quando è stata resa nota la classifica abbiamo registrato un aumento degli abbonati».

Ora l’imprenditore abita a Milano con sua moglie, ma non ha mai dimenticato la sua città natale: «Sono molto legato a Vimercate. Torno spesso in città per vedere la mia famiglia e gli amici. Ammetto che un po' mi mancano la vita di paese e i luoghi della mia adolescenza». Nel tempo libero si dedica al tennis e al restauro di biciclette storiche, passione che coltiva presso il «Museo della bici d'epoca» di Concorezzo, dove sono esposti circa 200 velocipedi, alcuni dei quali risalenti al XIX secolo. Qui, Secchi partecipa ad attività di recupero e conservazione. Infine, ai giovani ragazzi con un sogno nel cassetto consiglia: