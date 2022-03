Una besanese e una limbiatese in tv: giovedì parte «Pechino Express»

Le TikToker

Anna Ciati e Giulia Paglianiti formano una delle coppie protagoniste dell'avventurosa gara

Una besanese in tv. Continua il momento d’oro di Anna Ciati. La 22enne tiktoker e influencer da oltre un milione di follower sarà infatti una delle protagoniste della nuova edizione di «Pechino Express» condotta da Costantino della Gherardesca.

Parte il 10 marzo su Sky

L’avventurosa gara a coppie nata su Raidue e ora approdata su Sky e in streaming su Now sarà in onda da giovedì 10 marzo. La partenza è stata ufficializzata dal promo arrivato sugli schermi la scorsa settimana (guardalo qui). Al fianco di Anna ci sarà l’amica del cuore Giulia Paglianiti, ventenne limbiatese, anche lei regina dei social. Insieme saranno, ovviamente, «Le TikToker». Le attende un’avventura emozionante: il viaggio di «Pechino Express» si snoderà in Medio Oriente, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, lungo la rotta dei Sultani. La novità della nuova edizione è che le coppie in gara non viaggeranno solo in autostop, ma anche in dromedario.

Se la dovranno vedere con loro

Anna e Giulia se la dovranno vedere con diversi personaggi famosi: dal marciatore Alex Schwazer all’allenatore Ciro Ferrara, dalla produttrice Rita Rusic alla conduttrice Victoria Cabello fino all’ex modella Natasha Stefanenko, solo per citarne alcuni.