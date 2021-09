Una besanese e una limbiatese protagoniste della nuova edizione di «Pechino Express»

Una besanese e una limbiatese in tv. Continua il momento d’oro di Anna Ciati e Giulia Paglianiti. Le ventenni tiktoker e influencer da oltre un milione di follower saranno infatti due delle protagoniste della nuova edizione di «Pechino Express»: l’avventurosa gara a coppie nata su Raidue e ora approdata su Sky e in streaming su Now, condotta da Costantino della Gherardesca.

Anna e Giulia saranno «Le TikToker» in «Pechino Express»

Insieme saranno, ovviamente, «Le TikToker». Le attende un’avventura emozionante, in onda il prossimo anno: il viaggio di «Pechino Express» si snoderà in Medio Oriente, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, lungo la rotta dei Sultani. La novità della nuova edizione è che le coppie in gara non viaggeranno solo in autostop, ma anche in dromedario.

Anna e Giulia se la dovranno vedersela con diversi personaggi famosi: dal marciatore Alex Schwazer all’allenatore Ciro Ferrara, dalla produttrice Rita Rusic alla conduttrice Victoria Cabello fino all’ex modella Natasha Stefanenko, solo per citarne alcuni.

«Io e Giulia non vediamo l’ora di intraprendere questa esperienza unica e bellissima. Siamo super emozionate, speriamo che vada tutto bene!», le prime parole di Anna Ciati indirizzate ai suoi follower.