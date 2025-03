Una città che sta invecchiando, in cui i bambini da zero a sei anni rappresentano circa un quinto degli over 65. E’ il dato che emerge analizzando la statistica anagrafica della popolazione residente a Meda al 31 dicembre 2024.

Meda è una città che invecchia: i bambini sono un quinto degli anziani

In linea con il trend nazionale, a Meda nascono sempre meno bambini e aumentano gli appartenenti alla terza età. I cittadini da zero a sei anni sono 1.130, mentre appartengono alla fascia d’età successiva, dai sette ai 14 anni, 1.630 ragazzini. Gli adolescenti e i giovani (dai 15 ai 29 anni) sono 3.577, mentre gli adulti (dai 30 ai 65 anni) rappresentano la maggioranza della popolazione: sono infatti 11.828. Infine, sono 5.580 i medesi con più di 65 anni. In totale la città conta 23.745 residenti, dei quali 11.692 maschi e 12.053 femmine. Le famiglie sono 10.365. Sfiorano il 9 per cento dell’intera popolazione gli stranieri, che sono 2.132 (di cui 1.007 maschi e 1.125 femmine).

La maggior parte dei medesi ha 59 anni

Dati interessanti si possono trarre dalla suddivisione dei cittadini in base ai loro anni: l’età media dei medesi è di 45 anni, mentre le medesi hanno in media pochi anni in più, 48.

L’età più diffusa è 59 (ce l’hanno 440 persone, di cui 217 uomini e 223 donne), seguita da 58 (ce l’hanno 223 uomini e 213 donne). Nella prima fascia (0-6) il numero maggiore è rappresentato dai bambini di 4 anni (179), mentre nella seconda (7-14) da quelli di otto anni (sono 212). Nel range 15-29 anni «vincono» i 18enni, che sono 285, mentre nella fascia adulta, che abbraccia un’età compresa tra i 30 e i 65 anni, dominano, come detto, i 59enni. Passando alla terza età, la maggior parte dei medesi ha 66 anni (315), che superano di poco i 67enni (309).

Le più anziane sono le donne: nessun uomo ha o supera i cento anni

Dieci è il numero di centenari e ultracentenari, anche se con la recente scomparsa del decano di Meda Camillo Sala (il più anziano degli uomini coi suoi cent’anni), ora sono tutte donne a vantare un secolo di vita e oltre. Tre hanno cent’anni, due 101, una 102, due 103, nessuna 104 e una 105, la più anziana di tutta la città.