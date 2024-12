Una delegazione di ResQ ricevuta da Papa Francesco. Il ringraziamento del Pontefice: «Grazie per quello che fate in favore dei migranti». Sempre ieri mattina, mercoledì, è salpata la neve del soccorso in mare

ResQ ricevuta da Papa Francesco

Anche cinque limbiatesi all’udienza privata da Papa Francesco. Ieri, mercoledì, il Pontefice ha ricevuto una delegazione di 60 volontari di ResQ - People Saving People e li ha ringraziati «per la meritoria azione che svolgete a favore dei migranti che attraversano il mar Mediterraneo e di quelli che percorrono la via balcanica».

La delegazione

Tra i componenti della delegazione ricevuta in Vaticano c’era anche Corrado Mandreoli, di Limbiate, vicepresidente della Ong operativa operativa anche con l’equipaggio di terra che recentemente è stato impegnato a Trieste nell’aiuto dei migranti che percorrono la rotta balcanica.

"Non siete rimasti indifferenti"

«Di fronte al dramma dei migranti forzati, che purtroppo a volte diventa tragedia, voi non siete rimasti indifferenti, ma vi siete chiesti: io, noi, che cosa possiamo fare? Voi non guardate da un'altra parte - ha detto Papa Francesco ai presenti all’udienza - Alla base di questo atteggiamento c'è la convinzione che ogni essere umano è unico e la sua dignità è inviolabile, qualunque sia la sua nazionalità, il colore della pelle, l'opinione politica o la religione. Questa generosità, questa operosità è in sintonia con il Vangelo».

Un incontro emozionante

Per tutti i componenti delle delegazione l’incontro è stato molto emozionante.

«Il ringraziamento che ci ha rivolto il Papa non era generico ma era tagliato proprio su di noi - ha notato Mandreoli - e questo denota una volontà precisa, infatti ci ha detto che quello che facciamo è in linea con il Vangelo».

Lo stesso giorno è salpata la nave ResQ

Dopo il suo intervento, il Pontefice ha voluto salutare i 60 volontari uno ad uno.