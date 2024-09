Ai genitori è dedicato il primo evento del CPT (Coordinamento Pedagogico Territoriale) dell’Ambito di Desio, a conclusione della prima annualità di lavoro dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia.

Una domenica a teatro dedicata ai genitori

Si chiama “Infanzia felice, una fiaba per adulti" raccontata da Antonella Questa, l'iniziativa in programma domenica 13 ottobre 2024 alle ore 16 presso il teatro comunale di Nova Milanese, in via Giovanni Giussani 9, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria a questo link .

"A conclusione del lavoro effettuato durante questo primo anno di vita del CPT, su proposta del Comitato Locale abbiamo condiviso la scelta di dedicare ai genitori della fascia d’età 0/6 anni uno spettacolo gratuito che, attraverso il linguaggio del teatro, li aiuti a trovare le risposte alle domande legate alla crescita dei propri figli. Si è voluto così focalizzare l’attenzione sull’importanza di un percorso formativo che coinvolga non solo gli educatori, ma anche i genitori, primi responsabili della formazione dei futuri cittadini del nostro territorio – dichiarano all'unanimità gli Assessori ai Servizi all’Infanzia dell'ambito - per poter fornire loro ulteriori strumenti per essere accompagnati in uno dei compiti più difficili, quello di essere genitori".

Che cos'è il CPT

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale dell'Ambito di Desio è un organismo che, come indicato dal documento "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di Regione Lombardia, è stabile nel tempo e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti sul territorio (statali, comunali, private, paritarie). Raggruppa i servizi di sette Comuni (Desio in qualità di capofila, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo) per un totale di 80 servizi coinvolti al tavolo, attraverso il proprio coordinatore pedagogico.

Il Comitato Locale Zerosei è un organismo di rappresentanza locale composto da:

- il Presidente coordinatore del Coordinamento pedagogico territoriale che presiede il Comitato locale zerosei;

- 3 rappresentanti dei Comuni designati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale;

- 4 rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, uno per ciascuna delle tipologie dei servizi 0-6 anni

- 4 rappresentanti dei genitori/associazioni di genitori, uno per ciascuna delle tipologie dei servizi 0-6 anni

Lo spettacolo

Un’esibizione a sostegno di tutti quei genitori che si trovano di fronte a domande significative legate alla crescita dei propri figli. I servizi educativi e le scuole dell’infanzia hanno lavorato in modo da supportare i genitori affinché possano diventare sempre più consapevoli della loro possibilità di scelta dei servizi di qualità per la crescita dei propri figli.