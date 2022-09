E' tutto pronto per la prima edizione de"La 20 del Globo", manifestazione podistica in programma per domenica 11 settembre organizzata dal circuito Uisp Monza e Brianza in collaborazione con il Centro commerciale "Globo" di Busnago, l'Asd Energy Team, Proxima Spa e le Amministrazioni comunali di Busnago, Cornate d'Adda e Trezzo d'Adda.

Una domenica... di corsa: tutto pronto per la prima edizione de "La 20 del Globo"

Un bellissimo percorso urban trail, completamente chiuso al traffico, della lunghezza di 20 kilometri tra asfalto e terra battuta che si snoda lungo le rive dell'Adda attraverso paesaggi panoramici immersi nella natura. La gara competitiva avrà inizio alle 8.30 in via Berlinguer, all'ingresso numero 4 della galleria commerciale (piano superiore). Ci si potrà iscrivere fino a trenta minuti prima (al costo di 25 euro). Tra coloro che parteciperanno all'evento anche ospiti d'onore come Giorgio Calcaterra, tre volte campione mondiale della 100 kilometri di ultramaratona, e Justine Mattera, modella, attrice, showgirl e atleta appassionata. Proprio in queste ore hanno confermato la propria adesione anche Ahmed el Mazoury e Mohammed Morchid, atleti di spessore internazionale.

Attese anche le famiglie

Ovviamente porte aperte anche per le famiglie e i corridori amatoriali. Per loro l'organizzazione ha pensato a un tracciato non competitivo di 7 kilometri anch'esso chiuso al traffico. Una camminata ludico motoria a passo libero che prenderà il via alle 8.45: sarà possibile iscriversi sino alle 8.15 (al costo di 5 euro con pacco gara, oppure 2.50 con solo prodotto alimentare). Ai primi mille iscritti verranno consegnati dei gadget speciali come scaldacollo e accesso all'area ristoro, che peraltro verrà gestito dai volontari dell'associazione "Silvia Tremolada".

Le parole dei protagonisti

Grande soddisfazione nelle parole dei protagonisti di questa manifestazione che unisce sport, solidarietà e ovviamente voglia di ripartire con il giusto spirito dopo due anni difficili.

"Il Centro commerciale Globo è fortemente radicato nel territorio e ha un legame con i suoi visitatori che va ben oltre lo shopping - sottolinea il direttore Diego Torri - Per questo, quando si tratta di iniziative che promuovono il benessere, il divertimento e la possibilità di trascorrere del tempo di qualità anche fuori dal Centro, siamo sempre in prima linea. "La 20 del Globo" nasce per valorizzare l'ambiente in cui viviamo con un suggestivo percorso lungo le rive dell'Adda, a contatto con la natura. Abbiamo voluto dare la possibilità di partecipare a tutti: sia ai più allenati, sia alle famiglie. Una scelta inclusiva che mira a coinvolgere il più alto numero di persone ed è perfettamente in linea con l'anima del Globo: soddisfare sempre le diverse esigenze di ogni nostro visitatore"

"La prima edizione di una lunga serie"

Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento hanno partecipato anche l'assessore allo Sport di Cornate, Annamaria Arlati e il presidente del comitato Uisp di Monza e Brianza, Federico Ioppolo: