Villa Raverio ha vissuto una domenica speciale: la comunità della Parrocchia dei Santi Eusebio e Maccabei si è riunita per i festeggiamenti del patrono all’interno della Comunità Pastorale di Santa Caterina in un clima di grande gioia e partecipazione.

Una domenica di festa a Villa Raverio

Alle 11 si è celebrata la Santa Messa che ha visto al centro tre sacerdoti nativi di Villa Raverio festeggiati per i loro anniversari di sacerdozio: Don Camillo Casati classe 1950 oggi a Roncello per il cinquantesimo, Don Alessandro Viganò nato nel 1963 e attualmente a Verona per il trentacinquesimo e Don Marco Della Corna classe 1986 oggi a Lecco per il quinto anno di sacerdozio.

Una celebrazione intensa che ha riunito fedeli e compaesani stretti attorno ai loro sacerdoti in un abbraccio di fede e gratitudine con la chiesa gremita e arricchita dalle voci e dai colori della festa.

Al termine della Messa la comunità si è spostata nell’oratorio dedicato al caro Don Antonio Salvioni dove grazie all’impegno del gruppo ASDO di Villa Raverio la festa è proseguita tra sorrisi incontri e momenti di fraternità che hanno rafforzato i legami del paese.

La giornata si è conclusa con il vespero, la preghiera per i malati e il rito dell’unzione degli infermi nella chiesa parrocchiale un gesto che ha donato consolazione e speranza e che ha suggellato una ricorrenza destinata a restare viva nella memoria di tutti.

(foto Bonfanti)