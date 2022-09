E' tutto pronto a Meda per la festa organizzata dall'Avis locale e in programma domani, domenica 18 settembre, presso la sede di via Confalonieri e nelle strade limitrofe.

Una festa all'insegna dell'inclusività con Avis Meda

"Ce l'abbiamo nel sangue" è il nome scelto per una manifestazione che si preannucia essere all'insegna del divertimento e dell'inclusività.

Nel corso dell'evento, in programma dalle 10 alle 17, verranno esposte auto d'epoca e sportive. I visitatori potranno così ammirare le auto storiche ma ci sarà spazio anche per toccare con mano diversi mezzi di soccorso dell'Avis e assistere a dimostrazioni proposte dai volontari delle tante associazioni presenti alla manifestazione.

Ad allietare ancora di più la giornata organizzata dall'Avis Meda ci saranno musica dal vivo, balli diversi stand di street food.

Di seguito il programma completo: