Una giornata dedicata ai Vespisti, tra motori e cultura

Motori e cultura: un binomio che ha decretato il successo dell'evento organizzato dal Vespa Club Cornaredo, con la collaborazione di Paola Bencini. Alla scoperta dei gioielli di Inverigo

Domenica 27 giugno 2021, gli amici del Vespa Club Cornaredo si sono ritrovati nello storico bar di Paola Bencini, in via Fornacetta, tra Briosco e Inverigo, pronti per una giornata decisamente ricca di appuntamenti. Con loro anche Silvia Scurati, consigliere regionale al Pirellone. La meta dei Vespisti è stata Inverigo, con i suoi "gioielli". Da Villa Cagnola al Castello Crivelli fino al Santuario di Santa Maria della Noce per poi fare una visita guidata alla Diga delle Fornaci, a cura del Parco Regionale della Valle del Lambro.

"Ciceroni" speciali