Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno

Si terrà domani, sabato 26 giugno, in piazza Esedra a Cesano Maderno, l’evento CareReady Mobile Diagnostic dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L'impegno nella prevenzione contro il tumore

Il Comune ha aderito all’iniziativa proposta da WelfareCare, a cui ha offerto il proprio patrocinio, riconoscendone l’alto valore e l’importanza per la comunità e le donne cesanesi che si sono prenotate sul sito welfarecare.org/prenota_online potranno effettuare gratuitamente mammografia ed ecografia con immediata consegna del referto. Gli esami si terranno dalle 9 alle 18, intervallati da una pausa tra le 13 e le 14. L’evento si svolgerà nel rispetto di tutte le direttive in termini di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalla normativa vigente, in totale sicurezza per le utenti e per gli operatori.

Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 35 ed i 49 anni, non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, abitare nel Comune di Cesano Maderno, non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità).

