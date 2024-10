Una giornata dedicata alla Protezione Civile "Franco Raso" di Macherio e Sovico per far conoscere le attività sul territorio.

Giornata della Protezione civile

Sabato pomeriggio, dalle 14 alle 18, i protagonisti saranno i volontari della Protezione civile «Franco Raso» di Macherio e Sovico che proporranno intrattenimenti ed esposizione di mezzi e attrezzature nell’ambito della manifestazione organizzata presso i giardinetti di via Turati a Sovico. «L’evento, organizzato nella settimana nazionale della Protezione Civile, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza e su ciò di cui si occupano i nostri volontari» ha spiegato il sindaco di Sovico, Barbara Magni, durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

Un riconoscimento ai volontari

«Rappresenta anche un momento di ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini per l’attività svolta quotidianamente dai volontari - ha aggiunto l’assessore alla partita di Sovico, Mattia Barni - I volontari non si occupano solo di emergenze ma anche di supporto logistico, monitoraggio del territorio, informativa scolastica. Un’attività che svolgono con spirito di servizio dimostrando il ruolo educativo e sociale di essere d’aiuto alla comunità». Il gruppo, costituito 19 anni fa, conta 29 volontari. Quella di sabato sarà la seconda edizione della Giornata. Per i più piccoli saranno a disposizione giochi educativi sui comportamenti da tenere in caso di calamità, e gonfiabili. Non mancherà il rinfresco a cura degli Alpini.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 8 ottobre 2024.