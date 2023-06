Un traguardo storico, celebrato con un evento che ha chiamato a raccolta numerosi concorezzesi. Giornata da ricordare per i titolari della «Trattoria Campagna», l’attività che da 150 anni accompagna i pranzi e le cene di Concorezzo: rilevata nel lontano 1873 da Gerolamo Brambilla, la Trattoria da allora è rimasta sempre nelle mani della stessa famiglia, che ne ha tramandato la gestione di generazione in generazione.

Attualmente dietro al bancone di via Battisti c’è Mino Brambilla, 77 anni e un entusiasmo ancora immutato: prima di lui era toccato al padre Pietro, per tutti semplicemente «Pierino». Proprio «da Pieren» è divenuto un po’ il nome «ufficioso» della Trattoria.

Una grande festa per un traguardo storico

Una storia, quella del ristorante, che si è inevitabilmente intrecciata con quella di Concorezzo, ma non solo: a ripercorrerla ci ha pensato l’associazione «Start-Up Cultura», che sabato pomeriggio ha organizzato un emozionante incontro dedicato proprio all’epopea della famiglia Brambilla. Presenti, oltre a tutti gli attuali discendenti di Gerolamo, anche l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo e il consigliere provinciale Fabio Ghezzi, che hanno sottolineato «l’importanza per Concorezzo di un luogo come la Trattoria Campagna. Siamo di fronte a una storia unica nel suo genere e a un’attività che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per tutto il nostro borgo».

Una tradizione che continua

Un borgo inevitabilmente modificatosi nel corso degli anni: «La trattoria si chiamava “della campagna” proprio perché nel 1873 era posizionata ai margini di quello che allora era il centro abitato - ha spiegato Ignazio Ippolito di Start-Up Cultura - Da lì in poi iniziava la campagna. Anche per questo era frequentata dai tanti contadini della zona». Nel secondo dopoguerra, con l’arrivo del boom economico, la Trattoria Campagna (ormai gestita dal «mitico» Pierén) ha inevitabilmente assorbito i cambiamenti della società, diventando un punto di riferimento per i tanti camionisti in transito a Concorezzo dopo l’apertura della dogana. Sono questi i primi anni in cui dietro al bancone hanno iniziato a fare capolino i figli di Pierén, Antonio e soprattutto Mino, diventato anno dopo anno il punto di riferimento della trattoria, insieme alla compianta moglie Adele. Ora tocca alla nuove generazioni, rappresentate da Cristiano e Tommaso, rispettivamente nipote e figlio di Mino: insomma, la tradizione continua...

(sopra tre immagini storiche della «Trattoria Campagna» dove si riconosce anche il fondatore dell’attività, Gerolamo Brambilla. Nell'ultima foto l'incontro organizzato per i 150 anni dell'attività)