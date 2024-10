Una festa nella festa in omaggio alle due casette dell’acqua. Una, in via Campagna, entrata in funzione a maggio. L’altra, in piazza Europa, che ha riaperto i battenti dopo essere stata fatta oggetto di atti di vandalismo. Ed è proprio qui, davanti allo storico e centralissimo chiosco, riparato e munito di una videocamera di sorveglianza che BrianzAcque e l’Amministrazione Comunale, ieri mattina, in occasione della Festa del Paese di Cavenago Brianza hanno ufficialmente inaugurato entrambi gli impianti sottolineandone l’importanza per la comunità.

Una inaugurata, l'altra riaperta: Cavenago fa il bis di casette dell'acqua

Le casette, disponili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, erogano gratis acqua nelle versioni liscia e gasata, fresca e a temperatura ambiente. Un servizio sempre più apprezzato dai Comuni e dai cittadini in quanto concorre alla riduzione dell’uso della plastica monouso e dunque dei rifiuti, offre opportunità di risparmio economico, valorizza <l’oro blu> pubblico e sensibilizza sull’importanza di mettere in atto quei comportamenti virtuosi capaci di dare una mano al Pianeta.

Sino a fine ottobre, i prelievi sono liberi. Poi, per poter far rifornimento idrico, sempre a costo zero, servirà dotarsi di un’apposita tessera magnetica acquistabile, al prezzo di 3 euro, al totem posizionato in Municipio, ingresso da largo della Repubblica. La card può essere utilizzata per effettuare prelievi indistintamente in tutte le oltre cento casette di BrianzAcque presenti nei Comuni della provincia di Monza e della Brianza. Il totem accetta solo pagamenti in monete e non dà resto.

"Abbiamo apprezzato l’idea di Sindaco e Giunta di cogliere questa ricorrenza, così sentita e partecipata, quale momento migliore per inaugurare le due casette - ha affermato in occasione del taglio del nastro Enrico Boerci, Presidente e AD BrianzAcque. Coinvolgere tanti cittadini significa sensibilizzarli e renderli portavoci di un impegno in difesa dell’acqua pubblica e dell’ambiente, che va ben al di là della giornata di oggi”.

"Massima visisbilità per promuovere l'abitudine a rifornirsi di acqua dalle casette"

In seguito Giacomo Biffi, Sindaco di Cavenago ha aggiunto:

“Abbiamo atteso la Festa del Paese per dare la massima visibilità alla rinnovata collaborazione tra il nostro Comune e BrianzAcque e per la promozione della buona e sana abitudine di rifornirsi d’acqua alle casette pubbliche, una pratica che riduce sensibilmente l’utilizzo di plastiche monouso e i relativi costi di trasporto senza rinunciare alla qualità e sicurezza dell’acqua. Abbiamo avviato il nostro mandato amministrativo con questa sinergia che intendiamo potenziare con ulteriori collaborazioni future.”

Al termine dell’evento, BrianzAcque ha donato ai presenti bottiglie in vetro logate da riempire con la buona acqua a km.0 offerta dai self service idrici e altri gadget a carattere informativo.