Conoscere l'offerta sociosanitaria e il personale, oltre che l'attività della medicina specialistica e il ruolo e le funzioni di una figura come quella dell'infermiere di famiglia.

Una lezione di Educazione Civica speciale alla Casa di Comunità di Giussano

E' stata sicuramente una lezione di Educazione Civica speciale quella a cui hanno preso parte una trentina di studenti del Liceo Candia di Seregno, accompagnati dai loro insegnanti, che sono stati ospiti ieri, giovedì 23 novembre, della Casa e dell’Ospedale di Comunità di Giussano.

La visita della scolaresca, contemplata dal programma di Educazione Civica, ha permesso loro di saperne di più circa strutture che stanno innovando non poco il sistema della medicina territoriale.

Le attività presso il centro

Attraverso il confronto con alcuni operatori impegnati presso la Casa di Comunità hanno potuto apprezzare l’offerta sociosanitaria della struttura di via Milano, in modo particolare l’attività del PUA, della medicina specialistica e dell’ambulatorio infermieristico.

Alle ragazze e ai ragazzi del Candia è stato ricordato che al PUA ovvero al Punto Unico di Accesso, operano in tandem un infermiere di famiglia e un assistente sociale: qui si fa una prima valutazione del bisogno di salute dell’utente; si supportano i cittadini che vivono in situazioni di fragilità nell’attivazione dei servizi sociosanitari; si raccolgono richieste per l’Assistenza Domiciliare Integrata.

E’ stato sottolineato, poi, il ruolo e la funzione dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità. Si tratta di una figura essenziale per l’assistenza degli utenti che necessitano di interventi infermieristici di tipo tecnico e di educazione alla salute. Il tutto in collaborazione con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta.

Alla fine della visita gli studenti del Liceo hanno disegnato una serie di poster in cui hanno rappresentato quanto appreso.