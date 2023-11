Una lezione di integrità e lealtà al Fermi con l’Associazione italiana arbitri

La sezione seregnese dell’Associazione italiana arbitri incontra gli studenti dell’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi, di Desio.

Nella mattinata di venerdì 3 novembre, una delegazione della sezione seregnese dell’Associazione italiana arbitri ha incontrato gli studenti del Fermi. I relatori dell’incontro sono stati tre giovani arbitri Francesco Ballabio, Dario Cattaneo ed Elisabetta Cavallaro, che hanno spiegato agli alunni cosa vuol dire essere un arbitro e quali sono i valori indispensabili per poter svolgere questa attività, ovvero “integrità, onestà, lealtà e rispetto delle regole”.

A partecipare all’incontro sono stati circa 170 studenti, che hanno seguito con attenzione gli interventi, ponendo anche numerose domande.

E’ la prima volta che ospitiamo i rappresentanti dell’associazione italiana arbitri; abbiamo accolto l'iniziativa per far conoscere ai ragazzi un punto di vista differente sul mondo del calcio – ha affermato Giusy Taglia, docente dell’Istituto tecnico industriale Enrico Fermi – L'incontro è stato seguito con interesse; in futuro magari qualcuno degli studenti potrebbe anche decidere di intraprendere questo percorso”.