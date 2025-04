Una storia che dura dal 1895: la corale Santa Maria di Binzago (Cesano Maderno) compie 130 anni, tra membri storici e ricordi dal passato.

Una lode al Signore lunga 130 anni

«Siamo davvero emozionati di questo anniversario», le parole dell’attuale direttore, Antonio Rizzo, da tutti detto Arturo, classe 1954, che dal 1996 dirige i cantori che accompagnano l’anno liturgico. «Sono quasi trent’anni che dirigo la corale, che è diventata un gruppo sempre più variegato, con donne e uomini che vanno avanti grazie alla loro passione e al loro interesse per il mondo del canto – ha proseguito Rizzo – Siamo una corale legata alla liturgia, e per questo il momento più importante per noi, quello in cui festeggeremo ufficialmente il nostro anniversario, sarà al tradizionale concerto di Natale nella chiesa della Beata Vergine Immacolata di Binzago».

La corale oggi conta 37 membri, di cui 35 cantori e 2 organisti, Alessandro Meola e Matteo Florian.

«Alcuni dei nostri membri fanno parte di questa corale da tanti anni, 40, addirittura 50, spesso hanno iniziato da bambini come voci bianche e non hanno più lasciato», ha affermato il direttore con l’orgoglio.

La corale, durante la sua storia, ha conosciuto la direzione di numerosi maestri. Tra gli altri, di grande importanza è stato il direttore Mario Borgonovo, che ha assunto la direzione dopo la Seconda guerra mondiale e ha saputo rafforzare il repertorio con una selezione di canti antichi e nuovi. Alcuni dei cantori del nucleo storico del maestro Borgonovo sono tuttora attivi come tenori e bassi e rappresentano per la corale una memoria storica senza paragoni.

Nel 1977 ha preso le redini il maestro Piero Corbetta e infine, nel 1996, la bacchetta è passata al maestro Rizzo, che ha proseguito portando innovazione al repertorio, senza mai dimenticare le radici della corale. Il repertorio attuale include opere di autori celebri come Mozard, Verdi e Vivaldi, ma non esclude compositori contemporaei come Rutter, Cohen e don Marco Frisina.