Una maglia speciale per il Gruppo di Cammino di Concorezzo

Un regalo sentito e atteso per il Gruppo di Cammino di Concorezzo che ha ricevuto dall’Amministrazione comunale le magliette con il logo della città e di Aspecon (sponsor dell’iniziativa).

Aspecon, azienda partecipata al 100% dal Comune di Concorezzo che gestisce la Farmacia comunale e il centro medico, ha infatti voluto sostenere il Gruppo di Cammino realizzando delle magliette ad hoc che verranno utilizzate dai camminatori, in particolare durante i raduni e gli incontri settimanali.

Presenti alla consegna delle magliette, il sindaco Mauro Capitanio e il presidente di Aspecon Massimiliano Cravini che oggi, 16 gennaio, hanno voluto incontrare i camminatori all’inizio del cammino settimanale del giovedì.

Il Gruppo di Cammino, in collaborazione con ATS, è nato nel giugno 2023 e mese dopo mese ha coinvolto sempre più persone. Gli iscritti hanno raggiunto quota 300 e le guide volontarie, che si alternano per coordinare i cammini, sono dieci. Il gruppo si ritrova ogni giovedì mattina alle 9.30 in piazza della Pace e per circa un’ora cammina seguendo percorsi di 5/6 km sul territorio di Concorezzo, stabiliti dai walking leader.

Nei mesi estivi, inoltre, viene attivato il gruppo di cammino serale del martedì. Per ottimizzare la comunicazione tra Guide e Camminatori, il Comune ha anche attivato un servizio whatsapp dedicato.

Le adesioni al gruppo di cammino sono sempre aperte. La partecipazione è gratuita.

“Il Gruppo di Cammino è una realtà positiva, sana e preziosa per la nostra città- ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio-. Mese dopo mese ha raggiunto un successo straordinario con oltre 300 partecipanti. Si tratta di un’iniziativa che ha una grande valenza sociale oltre che di salute. Il Gruppo di Cammino rappresenta infatti per tanti cittadini, il pretesto per uscire di casa e stare insieme all’aria aperta in un clima di serenità. E’ un modo per potenziare i rapporti umani e creare nuove amicizie. Un grazie va quindi alle guide che, a titolo volontario, si dedicano a questo progetto che fa bene a tutti, ai camminatori e all’intera comunità.

Con queste magliette il nome e il logo del Comune di Concorezzo verrà portato nei raduni di camminatori e nella quotidiana attività del gruppo. Un modo per ricordare il sostegno di Concorezzo alle belle iniziative del Gruppo di Cammino”.

“Abbiamo voluto sostenere il Gruppo di Cammino – ha spiegato il presidente di Aspecon Massimiliano Cravini- sponsorizzando la realizzazione delle magliette che accompagneranno le camminate e gli incontri del Gruppo. Si tratta di un modo per evidenziare l’attenzione di Aspecon alle buone pratiche per il benessere e la salute. Questa iniziativa si colloca in un più ampio programma di interventi a favore della cittadinanza come il pacco bebè che viene regalato a ogni nuovo nato residente a Concorezzo”.