25 novembre

L'appuntamento questa mattina, domenica, in piazza Marconi a Nova Milanese.

Una marcia in rosso per schierarsi contro la violenza sulle donne. L'appuntamento questa mattina, domenica, in piazza Marconi a Nova Milanese.

Una marcia in rosso

Grande partecipazione per l’appuntamento di questa mattina, domenica 28 novembre, in piazza Marconi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel 2019, per l'occasione, era stata inaugurata la prima panchina rossa della città. Quest'anno, il Comuna ha organizzato una marcia per schierarsi contro la violenza sulle donne. Unico vincolo: indossare qualcosa di rosso. Uomini e donne, adulti e bambini novesi si sono uniti per dire basta alla violenza di genere.

Passeggiata di tre chilometri

Tre chilometri di passeggiata per le vie della città: l'appuntamento era per in piazza Marconi. I novesi hanno attraversato il parco Vertua raggiungendo la zona di via Grandi e Grugnotorto. Poi, passando per via Togliatti sono tornati in centro.

Le letture

E’ proprio in piazza che si è tenuto il momento più emozionante della mattinata: nel silenzio generale, due uomini e due donne hanno recitato delle letture sul tema della violenza di genere.

IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI MARTEDI' 30 NOVEMBRE DEL GIORNALE DI DESIO