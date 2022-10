Una Messa di suffragio in memoria dell'amato sacerdote

La Comunità pastorale Santa Maria Maddalena si appresta a ricordare l'amato don Valerio Fratus. Il sacedote è scomparso nella notte tra lunedì e martedì, all'età di 77 anni. Oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, la chiesa di Bellusco ospiterà una Messa in suffragio. Appuntamento alle 18 nella chiesa di San Martino Vescovo. I funerali verranno invece celebrati alle 15.30 di domani, giovedì 20 ottobre 2020, nella chiesa parrocchiale di Acquate (Lecco).

Le parrocchie di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago sono pronte a ricordare il sacerdote scomparso nella notte tra lunedì e martedì. Dopo aver lottato contro una terribile malattia, che lo ha sconfitto nel giro di poche settimane, don Valerio Fratus si è spento a 77 anni, lasciando un grande vuoto nella Comunità pastorale Santa Maria Maddalena. Una Comunità pastorale che il sacerdote aveva contribuito a creare nel 2010, guidandola poi fino al 2020, prima di dimettersi per sopraggiunti limiti di età. Don Valerio era arrivato nel Vimercatese nel 2007, quando era stato nominato parroco di Bellusco. Originario di Grumello del Monte, Comune della Provincia di Bergamo, don Valerio aveva dapprima svolto il suo ministero sacerdotale a Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Erba e Segrate. Nel 2010, come detto, aveva guidato la creazione della Comunità pastorale, che questa sera, mercoledì 19 ottobre 2022, lo ricorderà con una Messa in suffragio. L'appuntamento è fissato per le 18 nella chiesa parrochiale di San Martino Vescovo, a Bellusco.

Nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre, sono state numerose le testimonianze d'affetto inviate all'ex parroco. In tanti hanno voluto ricordare il suo grande impegno e la sua profonda dedizione. Tra questi, il sindaco di Bellusco Mauro Colombo, che ha salutato don Valerio Fratus con un lungo post pubblicato su Facebook.

"Vorrei ricordare don Valerio non con i pensieri tristi che possono venire in mente in queste ore ma con le parole di riconoscenza ed affetto rivolte a nome della comunità in occasione del saluto che gli abbiamo rivolto ufficialmente al termine del suo percorso qui nella nostra comunità - ha scritto il primo cittadino - Viene naturale correre con il pensiero e con la memoria agli anni trascorsi insieme, agli anni che don Valerio ha dedicato alla nostra Parrocchia e alla nostra Comunità Pastorale. Al suo arrivo ha raccolto un testimone importante, quello passato da Don Roberto Terenghi, tanto caro alla nostra comunità di fedeli. Al suo arrivo don Valerio ha trovato una comunità forte nella fede e nello spirito missionario, che don Valerio ha subito spronato e coinvolto in un percorso che, a quei tempi, sembrava quasi una sfida, tanto era complesso: mi riferisco alla creazione della comunità pastorale Santa Maria Maddalena. Era un percorso necessario, ma che allora sembrava davvero complicato, difficile. Don Valerio ha messo tutto il suo impegno, la sua fermezza, il suo rigore, nella creazione della nostra Comunità Pastorale che ora ci sembra un percorso naturale: far parte di un territorio più vasto di quello di Bellusco, fratelli nella Chiesa. Se ripenso a don Valerio, parroco di Bellusco, non posso dimenticare la sua attenzione profonda agli aspetti sociali: ad esempio la creazione, da lui fortemente sostenuta, del Fondo Bellusco Solidale, che è stato un progetto di attenzione continua, costante e concreta a chi aveva meno, a quelli che potremmo chiamare i più poveri. Perché nel povero c’è Gesù. I risultati di questo progetto sono sotto gli occhi di tutti, con centinaia e centinaia di cittadini aiutati grazie al Fondo. E non mi riferisco solo a quelli che hanno ricevuto aiuti economici, ma anche a quelli che hanno donato: anche loro sono stati aiutati. Sono stati aiutati ad essere generosi, a tendere la mano, ad aiutare, ad esercitare la carità cristiana. Ed il Fondo è un seme che è tornato a dare frutti: ricostituito in emergenza Covid, ha raccolto in pochi mesi decine di migliaia di euro ed ha permesso di fronteggiare in modo solidale questa sconvolgente pandemia. Ma l'attenzione dimostrata da Don Valerio in questi anni per la povertà non si è certo fermata alla povertà materiale del suo gregge. L’attenzione di don Valerio è stata sempre anche quella di arricchire la nostra fede, attraverso la conoscenza della parola di Dio. Don Valerio, fine biblista, ci ha ricordato sempre quanto sia importante una lettura attenta, ragionata, consapevole e di fede della parola di Dio. La sua fede profonda ha colto l’importanza di accompagnare le tradizioni di devozione tanto care ai belluschesi, prima fra tutte quella in onore di Santa Giustina, perché, come spesso ha ribadito don Valerio, “la devozione può essere di sostegno e di conforto ai fedeli”. D'altro canto è stata proprio questa unione di fede e di devozione che hanno reso forte nel tempo la comunità cristiana belluschese. Così don Valerio l’ha trovata e così la lascia, grazie anche al complesso lavoro di riorganizzazione e di razionalizzazione che in questi anni don Valerio ha compiuto".