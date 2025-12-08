Una mostra per celebrare Grazia Deledda, a 100 anni dal Nobel

Inaugurata con successo, a Vimercate, la mostra dedicata alla scrittrice sarda Grazia Deledda con i bei quadri del pittore muralista Gian Pietro Bernardini. Ad organizzarla il Circolo culturale Sardegna Monza Concorezzo e Vimercate.

La mostra nella sede di Pophaus

Presenti al taglio del nastro, ieri, domenica 6 dicembre, nella sede di “Pophaus”, in piazza Marconi 7, l’ex parlamentare ed ex assessore alla Cultura Roberto Rampi e il segretario cittadino del Partito democratico ed ex assessore Corrado Boccoli.

“Anche a Vimercate una via per Grazia Deledda”

Il presidente del Circolo, Salvatore Carta, ha ringraziato per la concessione della bella sala e ha auspicato che il Comune di Vimercate si possa impegnare per dedicare una via o una scuola o sala a Grazia Deledda, unica donna italiana, sarda e lombarda ad aver ricevuto nel 1926 il Premio Nobel per la letteratura.

Ricordare la scrittrice Premio Nobel coinvolgendo anche le scuole

Sia Roberto Rampi sia Corrado Boccoli hanno preso l’impegno di ricordare al meglio Grazia Deledda, coinvolgendo anche le scuole e esplorando la possibilità di realizzare un “Gemellaggio Culturale Deleddiano” con il Comune di Viadana Cicognara, dove Grazia Deledda visse a lungo, avendo sposato il lombardo Palmiro Madesani. Ofelia Usai, poetessa di Gadoni e Monza, ha fatto un sunto della bella Storia su Grazia Deledda e ha letto una poesia in suo onore..

Un bel buffet sardo con pecorino, salsiccia e dolci Sardi fatti da Ofelia, ha concluso la bella mattinata culturale di Vimercate cantando anche con Clelio Tanca “No potho reposare”, in omaggio alla scrittrice.

Mostra visitabile fino all’8 gennaio

La mostra si potrà visitare fino all’8 gennaio,, tutti i giorni dalle 15 alle 18, con ingresso libero.. INGRESSO LIBERO.. GRAZIE, dal Circolo Culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate.

Oggi convegno in auditorium

A completamento della celebrazione per Grazia Deledda oggi, lunedì 8 dicembre, dalle 10.30, nell’auditorium della biblioteca civica, si terrà un convegno.