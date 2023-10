Una mostra per ricordare il villasantese Enrico Erba a 100 anni dalla sua nascita

Villasanta non dimentica un vero pilastro del mondo del volontariato.

E lo fa attraverso una mostra organizzata per ricordare il villasantese Enrico Erba, scomparso nel 2009. L'artista sarà omaggiato in occasione del suo centenario questa sera, venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 21 alla Circolo Amici dell'Arte che si trova Bestetti a Villasanta.

Pilastro del volontariato

Un uomo poliedrico, dalle mie sfaccettature e sempre stato pieno di voglia di fare, "ha saputo tessere una trama di profonde amicizie con la comunità villasantese, in tutte le sue espressioni", come ha ricordato sui Social Gianni Di Paola. Nato nel 1923 e villasantese doc. Enrico Erba, è stato davvero un pilastro del volontariato villasantese. Fondatore della sezione Avis di Villasanta, presentatore del Corpo Bandistico, presidente dell'Associazione delle Bande Italiane e tra i fondatori proprio del Circolo Amici dell'Arte (nel 1962) sodalizio ora guidato da Claudia Sala.

L'amore per la pittura

Ma non solo, tra i tanti impegni quotidiani riusciva anche a bilanciare lavoro e passione. Infatti, alla mostra di questa sera saranno proprio presentati alcuni dei suoi dipinti, realizzati soprattutto in età giovanile dagli anni '50 fino agli anni '80 . Per quanto riguarda la sua carriera professionale Erba si era diplomato in Ragioneria e lavorava in una società di Villasanta, anche se in paese è conosciuto soprattutto per aver amministrato diversi condomini.

Erba si unì in matrimonio con Alessandra Malegori, oggi 91enne e dalla loro unione nacquero due figli: Alessandro e Gabriella.

La passione per l'arte

Come detto, questa sera saranno proprio presentati i suoi dipinti in occasione del suo centenario, ma la passione per l'arte e la pittura è sbocciata già in età giovanile.

"Mio padre ricordo che mi diceva di aver iniziato a dipingere negli anni '50 più o meno - ha raccontato il figlio Alessandro Erba - Poi verso gli anni '80 ha smesso, ma per lui è sempre stata solo una passione, non li ha mai venduti, ha preferito conservarli. Ricordo anche che quando ero molto piccolo lui presentava le sue mostre. A Villasanta è sempre stato davvero conosciuto per tutte le sue incredibili attività di volontariato. Infine, oltre a ricordarmelo come padre, si facevano tanti pranzi nella bergamasca essendo il presidente dell'Associazione delle Bande Italiane. Erano dei bei momenti che ricordo ancora con molto affetto e nostalgia".

Nel 2007 Erba ricevette anche la benemerenza civica direttamente dall'allora sindaco Enrico Fontana.

Una mostra per ricordarlo

L'inaugurazione della mostra del nostro protagonista sarà appunto questa sera alle ore 21 al Circolo degli Amici dell'Arte in via Gerolamo Bestetti 8. Sarà un modo per rendergli omaggio e ricordarlo. Saranno presenti i familiari, tra cui i figli Alessandro e Gabriella e la moglie Alessandra. Un modo per festeggiare quelli che sarebbero stati 100 anni per il signor Erba e rendere omaggio proprio a uno dei personaggi storici più importanti di Villasanta. La mostra sarà aperta anche sabato e domenica dalle 15 alle 18.