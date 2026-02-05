Una mozione in Provincia per ripristinare la linea Seregno-Carnate

La proposta è stata avanzata con riferimento all’attivazione del collegamento ferroviario diretto verso l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, il famoso Orio Express, che secondo i consiglieri provinciali brianzoli “deve prevedere esplicitamente un passaggio attraverso il territorio della Brianza”.

“Nella valutazione delle alternative progettuali, non si può non tenere conto del peso demografico, economico e produttivo della Provincia di Monza e Brianza, in proporzione al contributo che il territorio fornisce allo sviluppo regionale e nazionale – sostiene Alberto Rossi , consigliere del gruppo e sindaco di Seregno – La Brianza conta oltre 880.000 abitanti, 64.000 imprese attive, rappresentando uno dei principali motori produttivi d’Europa. Questa concentrazione di popolazione, imprese, capitale umano qualificato e relazioni internazionali rende strategico un accesso diretto, efficiente e sostenibile ai principali hub aeroportuali, in particolare all’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, che rappresenta uno snodo fondamentale per la competitività del sistema produttivo lombardo. L’esclusione della Brianza comporterebbe una penalizzazione significativa per uno dei territori più popolosi e produttivi della Regione.”

Secondo Di Paolo “la chiusura di un tratto della linea S7 tra i Comuni di Villasanta e Triuggio durante i cantieri di Pedemontana, per un anno intero, comporterà un disagio notevole ai cittadini e un aggravamento delle condizioni del traffico sul territorio. Il ripristino della Seregno-Carnate può essere un pezzo della soluzione a questo problema.”

“Ci sono ragioni strategiche e di necessità contingente che portano alla valorizzazione di questa linea ferroviaria – concludono gli esponenti del centrosinistra – Abbiamo presentato un documento per il Consiglio provinciale perché la Provincia di Monza e Brianza può farsi promotrice presso Regione Lombardia perché con RFI e Trenord si approfondiscano le soluzioni tecniche per includere la Brianza nel collegamento verso Orio al Serio e arrivare quindi alla riattivazione della Seregno-Carnate.”