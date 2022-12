Tra i prossimi passi che i sindaci "contro" Pedemontana hanno in programma per fermare la realizzazione dell'opera (e in particolare della Tratta D Breve) c'è la presentazione di una mozione in tutti i 55 comuni della Brianza.

Una mozione in tutti i comuni della Brianza per fermare Pedemontana

Una mozione che conterrà le motivazioni alla base della contrarietà all'opera, la richiesta alla Regione di un effettivo confronto e la valutazione del ricorso ad un legale (cosa che è già stata fatta singolarmente da alcuni sindaci del territorio).

L'incontro conclusivo

Questo il passo più importante emerso ieri sera al TeatrOreno di Vimercate nel corso dell'incontro organizzato dai comuni di Vimercate, Agrate, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate e Usmate Velate. Una serata voluta per fare il punto della situazione su quanto emerso nei sette incontri pubblici che i comuni hanno organizzato nel corso delle ultime settimane per parlare di Pedemontana e in particolare del progfetto della Tratta D breve, quella prevista da Vimercate a Omate di Agrate.

Presenti sul palco del teatro vimercatese undici sindaci, oltre al vicesindaco di Ornago, davanti ad una platea di circa 150 persone.