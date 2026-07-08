Una notte di lotta alla Takahashia japonica

Un intervento sperimentale di lotta diretta alla Takahashia japonica a Vimercate.

L’intervento la prossima notte a Vimercate

L’operazione contro la cocciniglia esotica che negli ultimi mesi ha colpito duramente il patrimonio arboreo cittadino prenderà il via questa notte, tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. Il trattamento interesserà i viali e le aree pubbliche di Vimercate maggiormente compromesse dall’infestazione.

Sapone di potassio

“Il servizio, organizzato dall’assessorato alla Cura della Città – fa sapere l’Amministrazione comunale – consiste in lavaggi fogliari a basso profilo tossicologico, effettuati tramite nebulizzazione di una soluzione a base di sapone molle di potassio e agenti immobilizzanti polimerici. L’azione meccanica dei sali di potassio provoca il distacco delle neanidi, le forme giovanili dell’insetto, rendendole più esposte all’azione di potenziali predatori naturali antagonisti (non è un insetto molto appetibile a quanto pare). L’intervento viene svolto in orario notturno da personale dotato di atomizzatore montato su pick-up, così da ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza e sfruttare le condizioni climatiche più favorevoli. I prodotti utilizzati non sono pericolosi né per le persone né per gli animali domestici. Non sarà pertanto necessario adottare alcuna precauzione particolare, né tantomeno spostare le auto parcheggiate nelle aree adiacenti alle piante trattate”.

L’operazione potrà essere sospesa in caso di pioggia o forte vento e rientra nel programma 2026 di contrasto alla cocciniglia avviato dall’Amministrazione comunale.

Le vie interessate dall’intervento di stanotte

Le vie interessate dagli interventi sono: via Cremagnani, via Manzoni, via Brenta, via Cadorna, via Duca degli Abruzzi, via monsignor Assi, via Bakhita/piazza Marconi, via Pellico (Velasca) – via della Santa (Oreno).