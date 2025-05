Una "Notte sotto le stelle" con i volontari della Protezione civile

Notte sotto le stelle con la Protezione civile. È andata in scena nel fine settimana al Centro civico di Cascina Corrada, a Usmate Velate, la simulazione del campo di emergenza organizzata dal Gruppo comunale delle tute gialle insieme ai bambini delle classi quinte delle scuole elementari.

"Notte sotto le stelle" con la Protezione civile

Un'esperienza unica per una quindicina di giovanissimi, resa possibile, anche in questa edizione (la sesta), da un'organizzazione impeccabile da parte dei volontari, che sabato mattina hanno allestito il campo di emergenza nel campo da basket della struttura di via Vivaldi riadattato per l'occasione. Tante le attività e le mini dimostrazioni pratiche che hanno intrattenuto i piccoli partecipanti: dal montaggio delle tende al corretto utilizzo dei sacchi di sabbia per l'arginatura delle inondazioni, passando per la simulazione di rianimazione e altri scenari di emergenza, spiegati con l'ausilio dei volontari dell'Avps di Vimercate, di Monza Soccorso, del Gruppo Sommozzatori, dell’unità Cinofili di Lomagna, e anche dei Vigili del fuoco oltre che Polizia locale e Carabinieri.

Esperienza "a tutto campo"

Insomma, un'esperienza da campo, e "a tutto campo". I ragazzi hanno quindi trascorso la nottata in tenda, chiudendo la due giorni domenica mattina con le ultime attività, l'intervento delle autorità e l'apertura ai visitatori, oltre che la consegna degli attestati.

"Bilancio: 25 ore di fatica, divertimento e soddisfazione - le parole dei volontari - Il seme è stato piantato, speriamo che butti, e fra 10 anni ci sia una nuova generazione di volontari a darci il cambio"