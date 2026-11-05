L'assessore Guidotti: "L’obiettivo è trasformare un semplice spazio a prato in un luogo accogliente, capace di coniugare sostenibilità ambientale, qualità paesaggistica e socialità",

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Una nuova area verde attrezzata a Desio , tra via Pascoli e via Tarra, con percorsi pedonali, panchine e 40 nuovi alberi. Si concluderà entro la fine dell’anno il cantiere che trasformerà un prato in uno spazio urbano multifunzionale, maggiormente fruibile e accogliente, capace di coniugare sostenibilità ambientale, qualità paesaggistica e socialità.

Un nuovo spazio verde con percorsi pedonali e aree di sosta attrezzati

I percorsi accompagneranno i cittadini all’interno dell’area verde, convergendo verso uno spazio centrale dedicato alla sosta con una configurazione a pianta circolare e attrezzato con panchine disposte lungo il perimetro. Questa soluzione è stata studiata per favorire la permanenza e la fruizione dello spazio pubblico, offrendo un luogo dedicato al riposo, alla lettura, all’incontro e alla socializzazione. Il progetto del Comune di Desio prevede la realizzazione di nuovi percorsi pedonali in calcestre, un materiale scelto per le sue caratteristiche di permeabilità idrica, il ridotto impatto ambientale e la capacità di integrarsi armoniosamente nel contesto naturale.I percorsi accompagneranno i cittadini all’interno dell’area verde, convergendo verso uno spazio centrale dedicato alla sosta con una configurazione a pianta circolare e attrezzato con panchine disposte lungo il perimetro.Questa soluzione è stata studiata per favorire la permanenza e la fruizione dello spazio pubblico, offrendo un luogo dedicato al riposo, alla lettura, all’incontro e alla socializzazione.

Nuovi alberi per incrementare il patrimonio verde

L’intervento si completa con l’incremento del patrimonio arboreo, attraverso la messa a dimora di 40 alberi di prima e seconda grandezza. La progettazione botanica prevede l’inserimento di diverse specie arboree, selezionate sulla base di criteri di biodiversità, resistenza alle condizioni climatiche, valore ornamentale e capacità di garantire ombreggiamento. Tra le essenze individuate ci sono tigli, che contribuiranno alla formazione di un filare ombreggiante, platani, paulownie, peri ornamentali e ciliegi da fiore. Una scelta che consentirà di arricchire la qualità paesaggistica dell’area, alternando differenti caratteristiche di portamento, fioritura e colorazione stagionale.

Tutela delle alberature e corretta crescita nel tempo

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela delle nuove alberature e alla loro corretta crescita nel tempo. A questo scopo, il progetto prevede una specifica garanzia contrattuale di attecchimento della durata di tre anni. Nel corso di questo periodo, l’impresa esecutrice sarà responsabile delle attività necessarie ad assicurare il corretto sviluppo delle piante, tra cui: innaffiature programmate in particolare durante i periodi di siccità, controllo delle infestanti, sostituzione degli esemplari che dovessero manifestare un deperimento irreversibile o non attecchire correttamente.

La dichiarazione dell’assessore Guidotti

Questa la dichiarazione dell’assessore all’Ambiente e Verde Urbano, Stefano Guidotti: