solidarietà

Una nuova auto per l’Associazione Volontari Sovico

Un successo la campagna di crowdfunding avviata nell'ottobre scorso dal sodalizio per acquistare un nuovo mezzo adibito al trasporto di persone con disabilità o non autosufficienti

Sovico · 01/03/2026 alle 09:00

«18.712 volte grazie: con Avs partiamo per un viaggio solidale». Obiettivo raggiunto: grazie alla generosità di tante persone che hanno contributo al progetto di crowdfunding, l’Associazione Volontari Sovico ha raggiunto un importante traguardo che permetterà di acquistare un nuovo mezzo per i servizi.

Da quando, infatti, è stata lanciata la raccolta fondi tramite la piattaforma Ginger, a ottobre dello scorso anno, sono stati raccolti raccolti ben 18.712 euro.

«Riusciamo a pagare quasi interamente la nuova auto – spiega con soddisfazione il presidente di Avs, Alfredo Colombo – I donatori sono stati 110 e tra i vari progetti presentati, grazie alla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio al progetto «CiCredo», il nostro è stato tra quelli che hanno ottenuto il maggior risultato dal punto di vista economico. La risposta è stata notevole, sinceramente pensavamo di raccogliere la metà del contributo, invece è andata meglio del previsto. C’è stata una forte risposta sia da parte di privati ma anche di aziende e associazioni che hanno dato un contributo significativo. Ora attendiamo l’arrivo dell’auto, una Dacia familiare».

L’impegno quotidiano di “Avs”

«Avs» si occupa del trasporto quotidiano di persone con disabilità o non autosufficienti dalla loro casa ai centri diurni della zona o presso luoghi di cura, e per far ciò si avvale di automezzi attrezzati allo scopo.

«Siamo stati veramente colpiti dalla generosità dei donatori e auspichiamo, ora che avremo a breve un nuovo mezzo, di trovare sempre più volontari che si dedichino alla guida o all’accompagnamento delle tante persone che necessitano di essere portate ai luoghi di cura – l’appello dei volontari – Bastano anche solo un paio di ore la settimana. Potete trovarci presso la nostra sede di piazza Frette 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12».

 

