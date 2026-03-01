«18.712 volte grazie: con Avs partiamo per un viaggio solidale». Obiettivo raggiunto: grazie alla generosità di tante persone che hanno contributo al progetto di crowdfunding, l’Associazione Volontari Sovico ha raggiunto un importante traguardo che permetterà di acquistare un nuovo mezzo per i servizi.
Una nuova auto per l’Associazione Volontari Sovico
Da quando, infatti, è stata lanciata la raccolta fondi tramite la piattaforma Ginger, a ottobre dello scorso anno, sono stati raccolti raccolti ben 18.712 euro.
«Riusciamo a pagare quasi interamente la nuova auto – spiega con soddisfazione il presidente di Avs, Alfredo Colombo – I donatori sono stati 110 e tra i vari progetti presentati, grazie alla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio al progetto «CiCredo», il nostro è stato tra quelli che hanno ottenuto il maggior risultato dal punto di vista economico. La risposta è stata notevole, sinceramente pensavamo di raccogliere la metà del contributo, invece è andata meglio del previsto. C’è stata una forte risposta sia da parte di privati ma anche di aziende e associazioni che hanno dato un contributo significativo. Ora attendiamo l’arrivo dell’auto, una Dacia familiare».
L’impegno quotidiano di “Avs”
«Avs» si occupa del trasporto quotidiano di persone con disabilità o non autosufficienti dalla loro casa ai centri diurni della zona o presso luoghi di cura, e per far ciò si avvale di automezzi attrezzati allo scopo.
«Siamo stati veramente colpiti dalla generosità dei donatori e auspichiamo, ora che avremo a breve un nuovo mezzo, di trovare sempre più volontari che si dedichino alla guida o all’accompagnamento delle tante persone che necessitano di essere portate ai luoghi di cura – l’appello dei volontari – Bastano anche solo un paio di ore la settimana. Potete trovarci presso la nostra sede di piazza Frette 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12».