Una nuova auto per l’Associazione Volontari Sovico

«18.712 volte grazie: con Avs partiamo per un viaggio solidale». Obiettivo raggiunto: grazie alla generosità di tante persone che hanno contributo al progetto di crowdfunding, l’Associazione Volontari Sovico ha raggiunto un importante traguardo che permetterà di acquistare un nuovo mezzo per i servizi.

Da quando, infatti, è stata lanciata la raccolta fondi tramite la piattaforma Ginger, a ottobre dello scorso anno, sono stati raccolti raccolti ben 18.712 euro.

«Riusciamo a pagare quasi interamente la nuova auto – spiega con soddisfazione il presidente di Avs, Alfredo Colombo – I donatori sono stati 110 e tra i vari progetti presentati, grazie alla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio al progetto «CiCredo», il nostro è stato tra quelli che hanno ottenuto il maggior risultato dal punto di vista economico. La risposta è stata notevole, sinceramente pensavamo di raccogliere la metà del contributo, invece è andata meglio del previsto. C’è stata una forte risposta sia da parte di privati ma anche di aziende e associazioni che hanno dato un contributo significativo. Ora attendiamo l’arrivo dell’auto, una Dacia familiare».