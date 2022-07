Una nuova guida per la "Casa famiglia San Giuseppe"

Aria di cambiamento per l’rsa di Ruginello di Vimercate, che dopo 14 anni si appresta ad accogliere un nuovo direttore.

Dal prossimo primo settembre la "Casa Famiglia San Giuseppe" non farà più capo al dottor Roberto Zini, accogliendo il dottor Stefano Cipolla.

La scorsa settimana la presentazione ufficiale nella frazione dalla presidente Carla Riva e il primo benvenuto da parte degli operatori, da una rappresentanza degli ospiti e, in videoconferenza, dai famigliari, dal consiglio di amministrazione e dai volontari.

Residente a Busnago, una laurea in economia e un’esperienza di sedici anni nel mondo del sanitario, il 42enne Stefano Cipolla inizierà la sua esperienza lavorativa vimercatese a partire da lunedì prossimo, 18 luglio. Nel corso delle prossime settimane il vero e proprio passaggio di consegne che vedrà fino al 31 agosto presenti in contemporanea presso la struttura entrambi i direttori.

"Grazie per i numerosi e piacevoli incontri in cui sia la presidente che i membri del consiglio mi hanno trasmesso quello che è la casa famiglia - ha dichiarato Cipolla - Mi sono laureato in economia e ho iniziato subito a lavorare in sanità perché il bene più prezioso è la salute e per una persona che si occupa di gestione aziendale le strutture sanitarie hanno tutta una serie di aspetti che non sono solo puramente tecnici, ma anche di tipo relazionale. Ho avuto diverse esperienze in questi anni, ho viaggiato tanto, in quasi tutta Italia. Ho vissuto anch’io il covid come tutti voi. Oggi per me inizia una nuova avventura e sicuramente sarà positiva e sarà un’esperienza anche di vicinanza".