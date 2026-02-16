Una nuova petizione per dire no al pedaggio sulla Pedemontana

Dopo aver depositato circa 10mila firme, i consiglieri regionali del Pd Angelo Orsenigo e Gigi Ponti lanciano una nuova petizione online per chiedere alla Giunta Fontana di ritirare il pedaggio previsto sulla tratta B2 dell’autostrada Pedemontana, attuale Milano-Meda, da Lentate sul Seveso a Bovisio Masciago.

“Purtroppo le quasi 10mila firme raccolte non sono bastate per ottenere un confronto con il presidente Fontana, rimasto insensibile alle richieste e alle preoccupazioni delle comunità comasche e brianzole. Con questo pedaggio si vuole far cassa a danno di pendolari, imprese e cittadini, imponendo di fatto una vera e propria tassa occulta”, sostengono i due consiglieri dem, che lamentano che neppure i due ordini del giorno approvati all’unanimità dai Consigli provinciali di Monza e Brianza e Como hanno portato a risposte concrete.