Una nuova piazza nel centro di Vimercate

Non più un parcheggio ma una nuova piazza. Nuova destinazione decisa dall’Amministrazione comunale di Vimercate per l’area che si trova tra il Municipio, Parco Trotti e il cantiere di via Vittorio Emanuele rimasto fermo per anni.

Il nuovo spazio

Il progetto originale prevedeva che il privato che stava a suo tempo completando l’intervento edilizio residenziale, rimasto a metà a seguito del fallimento, dovesse realizzare in quello spazio un parcheggio in superficie a disposizione dei dipendenti di Palazzo Trotti. Il lungo stop ai lavori ha consentito nel frattempo all’Amministrazione di riflettere sul destino di quello spazio e di modificarne la destinazione, confrontandosi con la nuova proprietà, che nel frattempo ha acquisto il cantiere e che si è subito resa disponibile ad una modifica della contropartita pubblica prevista in origine. Non più quindi un parcheggio da destinare ai dipendenti del Comune, ma uno spazio pubblico arredato che faccia da collegamento tra il parco e piazza Unità d’Italia.

Di notte chiusa con i cancelli

Piazza pubblica sì, ma non sempre aperta per evitare l’afflusso di persone dopo il calar del sole e conseguenti schiamazzi notturni e vandalismi. Essendo una sorta di prolungamento del Parco Trotti sarà accessibile solo di giorno. L’apertura e la chiusura saranno regolate con cancelli sui tre varchi.

