Una nuova rotonda fra Cambiago e Caponago

Il cantiere

Permetterà di diminuire le code per chi proviene da Cambiago ed evitare gli incidenti

Partito il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria fra la Sp215 e via Cascina Cascinazza a Caponago al confine con Torrazza di Cambiago.

Un cantiere atteso da anni

Potranno tirare un respiro di sollievo gli automobilisti che ogni giorno raggiungono la strada provinciale Sp215 sul territorio di Caponago, provenendo da Torrazza di Cambiago: in questi giorni sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova rotonda che consentirà un'immissione più semplice lungo la strada evitando lunghe code e anche il rischio di incidenti, come spesso accade in quel tratto. Le ruspe hanno iniziato a tracciare il raggio della rotatoria che consentirà anche di entrare a Caponago con più semplicità.

Un investimento da 950mila euro

A volere fortemente questa modifica è stato il Comune di Caponago che ha finanziato completamente l'opera con 950mila euro, anche se si effettuerà su una strada di proprietà provinciale. L'ente sovracomunale di Monza e Brianza ha invece finanziato la progettazione. I lavori, a meno di imprevisti, si dovrebbero concludere entro la fine dell'anno. La prossima primavera invece si procederà con la stesura del tappetino di catrame e la chiusura definitiva del cantiere.

In attesa della conclusione dei lavori gli automobilisti potrebbero subire disagi con un aumento delle code a causa dei lavori che occuperanno l'intera carreggiata.