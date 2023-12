Si sono conclusi i lavori di montaggio della tensostruttura al Parco Tutto Sport di via Brianza a Vimercate. L’opera, realizzata grazie a una donazione della Società Rollon S.p.a. permetterà di praticare sport anche in caso di pioggia e, vista la vicinanza della scuola primaria L. Da Vinci di via Chiesa potrà essere utilizzata anche dagli studenti.

Una nuova tensostruttura al Parco Tutto Sport di Vimercate grazie a una donazione

La donazione da parte della Società Rollon S.p.a - fondata in Italia nel 1975 come azienda operante nel settore della movimentazione lineare e ha una sede a Vimercate e una ad Arcore - è stata accolta dall’Amministrazione Comunale che con una specifica determinazione ha impegnato per l’acquisto e il montaggio della tensostruttura. Queste donazioni sono previste all’interno delle politiche aziendali della società che destina dei budget economici per la realizzazione di opere con ricadute positive sui territori nel quale sono presenti insediamenti produttivi.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3