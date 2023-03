Al via i lavori per realizzare una palestra a cielo aperto al Parco Dho a Seveso, nel quartiere Altopiano. Prevista l'installazione di otto attrezzi utilizzabili anche da persone con ridotta capacità motoria.

Una palestra al Parco Dho

Quest'estate i cittadini di Seveso potranno allenarsi e tenersi in forma nel fantastico scenario del Parco di Villa Dho, immersi nella natura. Partiranno infatti nei prossimi giorni i lavori per l’allestimento di una vera e propria palestra a cielo aperto all'interno del giardino della villa sevesina (ovviamente fuori dai confini della parte storica). Il Comune ha infatti ricevuto nel 2022 un finanziamento da Regione Lombardia di 100mila euro per il progetto di “Manutenzione straordinaria del parco "Villa Dho" e che saranno utilizzati per la costruzione di una palestra outdoor per consentire l’attività fisica nonché per creare un nuovo luogo di aggregazione sociale aperto a chiunque.

Ecco come sarà la palestra

Nella stesura del progetto si è voluto ricreare un legame con la dimora, già sede di attività di carattere culturale e sociale e ripropone il disegno di quelli che erano, in passato, i giardini segreti delle antiche ville. La segretezza del luogo è stata creata grazie al diverso utilizzo del verde. Lo spazio centrale - la vera e propria palestra - sarà accessibile da quattro diversi punti con pavimentazione in calcestre e circoscritto da una siepe di lavandula. A seguire è prevista una siepe di carpino a delimitare lo spazio centrale.

Tra lavanda e carpino verrà ricavato uno spazio circolare percorribile a piedi, utile agli utenti per una breve corsa di riscaldamento ma anche agli operai per la manutenzione delle due siepi. Si arriva poi alla palestra dove quattro grandi aiuole in calcestre, disegnate solo da cordoli in pietra serizzo che divideranno il calcestre dal prato, delimiteranno altrettante aree in cui verranno installati gli attrezzi sportivi per l’allenamento di tutto il corpo e adatti a tutte le età (dai 14 anni in su), alcuni dei quali utilizzabili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria. Saranno installati il push pull (macchina specifica per i muscoli pettorali), il volante a timone, la barra a trazione, la sedia romana, abdo lombare combinato, un rematore, twister triplo e la bici ellittica. Tra un attrezzo e l'altro ci saranno delle panchine in legno per riposare o per favorire momenti di socializzazione. Inoltre al centro della "piazzetta sportiva" ci sarà un bagolaro che grazie alla sua grande chioma permetterà, nelle ore più calde, di godere di un po' di refrigerio.

La soddisfazione del sindaco

I lavori termineranno alla fine del mese di giugno. Soddisfatta il sindaco Alessia Borroni: