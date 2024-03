Una panchina blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Il Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con il tavolo "Una via per la città" della Rete TikiTaka - Equiliberi di essere, invita la cittadinanza a un pomeriggio di festa e di condivisione.

Cesano Maderno sempre più blu

La festa, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, si svolgerà dalle 14.30 di domenica 7 aprile e sarà un’occasione per stare insieme e costruire una comunità più bella per tutte e tutti.

Il programma del pomeriggio di festa

Il programma inizierà alle 14.30 con il ritrovo in piazza Esedra per le iscrizioni alla camminata. Verrà distribuito, ad ogni partecipante, un box break offerto dal supermercato Sigma di Cesano Maderno, a cura dell’Associazione Alpini. Alle 15 partirà la camminata di 1,2 chilometri con arrivo a Palazzo Arese Jacini. In seguito, alle 16 si terranno i saluti istituzionali e l’inaugurazione della panchina blu, ed infine dalle 16.30 alle 18 ci saranno i laboratori artistici a cura di Machetu e Mixability, i balli e dj set con la cooperativa Il Brugo, la musica dal vivo con i The Rockfeller & Friends e per finire una merenda a cura dei Barman TikiTaka.