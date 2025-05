Una panchina gialla a Meda per sensibilizzare la cittadinanza sull’endometriosi, una malattia cronica altamente invalidante che colpisce tre milioni di donne in Italia.

Una panchina gialla per sensibilizzare sull'endometriosi

Si terrà mercoledì 21 maggio, alle 12, l’inaugurazione dell’«Endopank», la panchina posizionata in via Indipendenza, nei pressi del sottopassaggio pedonale. Un’iniziativa fortemente voluta dall’associazione «La voce di una è la voce di tutte» odv, nata proprio per supportare e dare voce alle donne che soffrono di questa patologia.

Gli interventi

Interverranno il sindaco Luca Santambrogio, Valeria Pascucciello e Ivana Spano, tutor dell’associazione «La voce di una è la voce di tutte». La cittadinanza è invitata a partecipare. Info: www.lavocedellendometriosi.it; lavocediunaelavoceditutte@gmail.com.