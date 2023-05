Una panchina rossa in ricordo delle donne vittime di femminicidio in centro a Desio, un modo per coniugare l’arte a tematiche profonde. Si chiama ‘Frammento’ il nuovo arredo urbano collocato in via Lampugnani (angolo via Cavalieri di Vittorio Veneto) decorato di rosso e donato al Comune di Desio quale emblema del contrasto alla violenza sulle donne. La panca è stata posizionata vicino alla sede della Casa delle donne di Desio, gestita dall’omonima Associazione. L'inaugurazione è avvenuta oggi, martedì 16 maggio.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Una panchina rossa donata al Comune per contrastare la violenza sulle donne

Esposta durante la Design Week 2023 vicino all’Università Statale di Milano, la panchina è stata realizzata dall’azienda Cemento Line, specializzata nella lavorazione del cemento per la creazione di prodotti di design personalizzati:

“Ringraziamo a nome di tutta l’Amministrazione comunale l’azienda toscana per aver donato alla Città di Desio un simbolo importante della lotta alla violenza di genere, un gesto per porre l’attenzione sulle tematiche legate al mondo femminile – dichiara il Sindaco Simone Gargiulo - Questo argomento è una ferita sociale ancora da combattere, contro cui è necessario lottare ogni giorno”.

"Un simbolo di ribellione"

"La panchina rossa è un simbolo di ribellione, perché denunciare la violenza è per una donna oggi un atto che richiede coraggio. Soprattutto in un ambiente in cui la mentalità dominante è ancora quella che considera esagerata le reazione delle donne molestate, o addirittura ne insinua la complicità ('chissà come era vestita', 'se l'è cercata' o altro ancora) – commenta Franca Biella, Presidente dell'Associazione Casa delle Donne - Dobbiamo aiutare e sostenere le donne che hanno questo coraggio. Questa panchina, così possente, rappresenta tutto questo. Siamo molto contente di questa iniziativa: è anche una risposta ai vandalismi che abbiamo subito negli ultimi mesi contro la panchina rossa che era allestita nel nostro cortile".

“Credo che sia importante sensibilizzare su un tema così delicato come la violenza nei confronti del genere femminile - chiosa Luisa Oliva, Presidente di White Mathilda Desio – Per questo invitiamo tutte le donne che subiscono maltrattamenti a parlarne e a recarsi nei centri antiviolenza specializzati, dove troveranno operatrici preparate ad accoglierle. Ricordo il nostro numero per chi cerca aiuto: 3664150907”.

Una panchina, un simbolo

La panca, che pesa 400 chilogrammi, è un prodotto di arredo urbano realizzato in cemento GFRC grigio. Il colore rosso è stato realizzato con piastrelle di ceramica di diverse tonalità, lavorate artigianalmente e posate a mano una ad una, che donano un effetto cromatico unico e variegato. Questo aspetto è accentuato a maggior ragione dall’utilizzo di dimensioni di piastrelle differenti che spaziano dalle piccole tessere quadrate di un mosaico (2,5 cm) fino a quelle più comunemente conosciute di lato 20 cm. Il rivestimento costituito da pezzi di varia forma e dimensione garantisce un disegno di posa geometrico e potenzialmente unico per ogni panca realizzata.

L'importanza di poter ricucire le ferite

Occasionalmente, all’interno del disegno di posa del rivestimento, alcuni tasselli vengono frammentati e posati in ottica di ricostituire la forma originaria della piastrella di provenienza. Sono proprio la rottura e il frammento che vogliono rappresentare la violenza e il sopruso subiti, purtroppo quotidianamente, dalle donne. Il disegno geometrico all'interno del quale vanno a collocarsi le piastrelle frammentate rappresenta invece la forza della collettività che può ricucire la ferita.