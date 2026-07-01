A Vimercate è stata inaugurata una panchina viola per l’epilessia: l’opera, realizzata dagli utenti del Centro Diurno Disabili, dà attuazione alla mozione “Metti in

panchina l’epilessia”

L’inaugurazione

È stata inaugurata martedì 30 giugno una panchina viola nell’area verde a nord della città, tra via Mascagni e via Fiume, nella zona compresa tra le scuole “Don Milani” e “Calvino”.

L’iniziativa dà seguito alla mozione “Metti in panchina l’epilessia”, presentata dalla consigliera Martina Melzi (Fratelli d’Italia) e approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 9 settembre 2025, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’epilessia attraverso un simbolo permanente e visibile sul territorio.

La panchina è stata realizzata dalle persone che frequentano il Centro Diurno Disabili di Vimercate, che hanno curato personalmente la sua colorazione viola, tinta scelta a livello internazionale come simbolo della lotta contro l’epilessia.

Il commento

“Un ringraziamento sentito al Centro Diurno Disabili che ha realizzato la panchina, grazie anche all’associazione LICE che ha realizzato la targa che identifica la panchina e la targa del Centro Diurno – ha dichiarato Riccarco Corti, Assessore alla Cura delle Persone – Questa panchina viola è un piccolo gesto che racconta una storia importante: quella dell’inclusione vera, fatta non a parole ma con le mani, dalle persone che ogni giorno frequentano il nostro Centro Diurno. È un simbolo che resterà in questa area verde a ricordare a tutti che l’epilessia va conosciuta e non temuta, e che la nostra città sa essere accogliente verso chi vive ogni giorno con una fragilità.”

L’Amministrazione comunale ha ringraziato gli operatori e gli utenti del Centro Diurno Disabili per l’impegno e la sensibilità dimostrati nella realizzazione dell’opera, che arricchisce il patrimonio di spazi pubblici dedicati alla sensibilizzazione su temi sociali e sanitari.